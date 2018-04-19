Самый-самый: принца Гарри признали самым привлекательным членом королевской семьи

В последнее время крайне популярно стало прогонять внешность знаменитостей через специальные компьютерные программы, чтобы выяснить, ко из них красивый, кто нет, а кто вообще является воплощением идеала. Таким образом мы недавно узнали, что Дэниел Крэйг — самый некрасивый Бонд, а Джессика Альба — обладательница самой красивой походки. Теперь же исследователи установили, что принц Гарри — самый красивый в королевской семье.

Компьютерная программа установила, что лицо Гарри на 81,4% соответствует идеалу. Следом за ним следует его старший брат Уильям с показателем 80,9%. Третье место досталось сыну принцессы Анны, 40-летнему Питеру Филлипсу (он немного отстал от Уильяма — 80,4%), а на четвертом — муж Зары Филлипс , бывший игрок в регби, 39-летний Майк Тиндалл (76,7%).

Пластический хирург Джулиан Де Сильва говорит, что довольно давно многих волнует ответ на вопрос «кто же из сыновей принцессы Дианы красивее?». Теперь поклонники принцев могут перестать спорить и довериться программе. «Система особенно отметила форму подбородка Гарри, его почти идеальную длину лица, расстояние между носом и губами, а также между глазами. У Уильяма самые высокие баллы за форму носа и расстояние между глазами», — говорит доктор. попкорнnews