Ещё
В Челябинской области продолжают проверять качество капремонтов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Челябинской области продолжают проверять качество капремонтов 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Очередным объектом, попавшим в поле зрения «коммунального спецназа», стал дом №12а по улице Кудрявцева. Здесь капитальный ремонт состоялся прошлым летом, но не выдержал даже одной зимы: стены начали раздуваться от влаги и трескаться, новая штукатура на фасаде — отл тать кусками, отмостка «поехала» в другую сторону от дома. Самые неприятные ситуации возникают в дождь, когда из-за отсутствия плотного примыкания козырьков над подъездами к стенам домов вода льется ручьями на домофоны и блокирует их работу.
«Уже не раз возникали случаи, когда мы оказывались заблокированы в своих подъездах их-за залитых дождем домофонов. Еще ладно, если из-за этого мы просто опаздывали на работу или по делам, но страшно подумать, что бы было, если бы в этот момент потребовалась эвакуация. Вопрос безопасности не решен и с окнами в подъезде, их заменили, но не установили ограждающие решетки внизу, любой ребенок может вывалиться в открытое окно подъезда по неосторожности», — жалуется жительница дома Наталья Казанцева.
Жильцы пытались решить возникшие с домом проблемы самостоятельно, но отчаялись и обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Он вместе с общественниками, журналистами, представителями центра «ЖКХ-контроль» и сторонниками партии «Единая Россия» приехал на рейд. Осмотр дома подтвердил все опасения жильцов.
«Дому по проектно-сметной документации дают износ 10%, хотя ему уже 60 лет, и он трещит по швам. Видимо, просто кто-то решил сэкономить сначала на проекте, а потом и на работах. При ремонте фасада краска положена на один слой вместо полагающихся двух, во время ремонта межпанельных швов рабочие даже не собирались их очищать, замазали прямо поверх старых материалов. Такое бывает редко, чтобы ни один вид работ на доме не устраивал ни нас, ни жителей, но это как раз такой случай», — заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Парламентарий призвал к ответу подрядную организацию и регионального оператора капитального ремонта.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Англичанка шесть лет пытала бойфренда-инвалида Mash: сын экс-главы правительства Дагестана подозревается в доведении до самоубийства студентки вуза Против подростков, избивших мужчину в Кирово-Чепецке, возбуждено второе уголовное дело
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами»25
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом18
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом156
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников15
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение