В Челябинской области продолжают проверять качество капремонтов

Очередным объектом, попавшим в поле зрения «коммунального спецназа», стал дом №12а по улице Кудрявцева. Здесь капитальный ремонт состоялся прошлым летом, но не выдержал даже одной зимы: стены начали раздуваться от влаги и трескаться, новая штукатура на фасаде — отл тать кусками, отмостка «поехала» в другую сторону от дома. Самые неприятные ситуации возникают в дождь, когда из-за отсутствия плотного примыкания козырьков над подъездами к стенам домов вода льется ручьями на домофоны и блокирует их работу.

«Уже не раз возникали случаи, когда мы оказывались заблокированы в своих подъездах их-за залитых дождем домофонов. Еще ладно, если из-за этого мы просто опаздывали на работу или по делам, но страшно подумать, что бы было, если бы в этот момент потребовалась эвакуация. Вопрос безопасности не решен и с окнами в подъезде, их заменили, но не установили ограждающие решетки внизу, любой ребенок может вывалиться в открытое окно подъезда по неосторожности», — жалуется жительница дома Наталья Казанцева

«Дому по проектно-сметной документации дают износ 10%, хотя ему уже 60 лет, и он трещит по швам. Видимо, просто кто-то решил сэкономить сначала на проекте, а потом и на работах. При ремонте фасада краска положена на один слой вместо полагающихся двух, во время ремонта межпанельных швов рабочие даже не собирались их очищать, замазали прямо поверх старых материалов. Такое бывает редко, чтобы ни один вид работ на доме не устраивал ни нас, ни жителей, но это как раз такой случай», — заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Парламентарий призвал к ответу подрядную организацию и регионального оператора капитального ремонта.