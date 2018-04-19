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Зейна Малика заметили выходящим из дома Джиджи Хадид: фото
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Зейна Малика заметили выходящим из дома Джиджи Хадид: фото 

Журнал ОК! 3 часа назад
В марте этого года Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались. Поклонники пары поверить не могли, что спустя два года чудесных отношений топ-модель и солист One Direction решат пойти разными дорогами. К слову, теперь у их сомнений есть еще один весомый повод — на днях Зейна заметили возле дома экс-возлюбленной.
Музыкант пожал руку швейцару и вошел в элитный жилой комплекс в Нью-Йорке, где находятся апартаменты Джиджи. Теперь интернет-пользователи убеждены: влюбленные специально объявили о расставании, чтобы хорошенько пропиарить новый альбом Зейна.
Напомним, что Зейн и Джиджи начали встречаться в 2015 году, но об их отношениях стало известно только в начале 2016-го. В ноябре прошлого года они отметили двухлетнюю годовщину.
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