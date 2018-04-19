Правдивая история Золушки

18 апреля 1956 года состоялся гражданский брак голливудской актрисы Грейс Келли и князя Монако Ренье III, а 19 апреля прошла пышная религиозная церемония. Дочь богатого строительного подрядчика, великими трудами пробившаяся на Бродвей а потом и в Голливуд, получившая «Оскара» за роль второго плана, стала монархиней крохотного и самого густонаселенного в мире государства и навсегда оставила кино. Газеты всего мира писали о Золушке и принце, но в выигрыше оказалось Монако: свадьбу Грейс по праву можно было назвать «свадьбой века». Такой рекламы жившему за счет казино, туризма и уходящего от налогов бизнеса крохотному государству не сделало бы ничто другое. Грейс с ее ирландскими и немецкими корнями была писаной красавицей, князь Ренье, с его ярко выраженным — и простонародным — средиземноморским типажом рядом с ней смотрелся неважно. Не помогал даже расшиты золотом мундир с орденами, в нем князь выглядел ряженым. Но правителем он был отменным: потомок захватившего Монако в 1297 году генуэзского аристократа Франческо Гримальди управлял княжеством, как бизнесом. Он вовремя понял, что золотой век казино остался в прошлом, вместе с просаживавшими в нем состояния испанскими герцогами и русскими князьями, и сделал ставку на туризм, налоговую оптимизацию и высокотехнологичные производства. Грейс он любил от всей души, но тут было и иное: князь знал толк в маркетинге и понимал, что пиар равняется инвестициям.

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Грейс Келли и Гарри Грант в фильме «Поймать вора»

А дальше все было очень хорошо: Грейс Келли была принцессой Дианой своего времени, вот только ее семейная жизнь сложилась счастливо. И смерть ее была также неожиданна и трагична: когда она была за рулем, с ней случился инсульт. Машина слетела с дороги, княгиня погибла, а ее дочь Стефания, сидевшая рядом, осталась жива. Князь Ренье не женился во второй раз, он посвятил себя княжеству и памяти о жене. Рекламу Монако делали их дети: жизнь Стефании, Каролины и Альбера до поры до времени была бурной, и они всласть кормили прессу информационными поводами.

Каролина, жена принца

Каролина была замужем за банкиром, встречалась с сыном Ингрид Бергман , вторым браком вышла замуж за итальянского промышленника. Сейчас она замужем за Эрнстом Августом Ганноверским, монархом без государства, близким родственником английской королевы. Принц Август — типичный светский лоботряс, человек, способный на дикие выходки, но живут они счастливо.

Стефания, покровительница слонов

Стефания была замужем за собственным телохранителем. После того, как тот ей изменил, она вышла замуж за циркового акробата — и развелась с ним через год после свадьбы. Она выпустила собственную модную коллекцию, пробовала себя, как певица. Под ее патронажем находятся два больных туберкулезом слона, которых она спасла от усыпления в зоопарке.

Принц Альбер, дзюдоист и исправившийся холостяк

Нынешний принц Монако Альбер II великолепный спортсмен, пловец и дзюдоист, он пять раз выступал на Зимних Олимпийских играх в соревнованиях по бобслею. У него двое внебрачных детей, до 2010 года он оставался холостяком. В 2010 году он женился на Шарлин Уитсток, бывшей пловичхе, школьной учительнице из ЮАР. 30 мая 2014 года Шарлин родила мальчика и девочку, и у Монако появился престолонаследник.