«128 литров крови — не предел». Лучший донор России о своем «тихом подвиге»

Хан Гаджимурадов из станицы Каневской сдал уже 128 литров крови ради здоровья и жизни совершенно чужих людей. Его третья положительная спасла сотни человек. В прошлом году он получил титул «Лучший донор России». С «АиФ-Юг» он поделился секретами здоровья и молодости, рассказав о своем «тихом подвиге».

Подвиг за прогул

Хан Магомедович родом из Дагестана. География его жизни обширна: Дальний Восток, Латвия, Ростовская область, Краснодарский край. Куда бы он ни переезжал, первым делом узнавал, где можно сдать кровь.

В первый раз это случилось неожиданно. С другом прогуляли занятия в лесотехническом институте Архангельска. Чтобы оправдать пропуски, мать приятеля отправила ребят на станцию переливания. Им выдали справку, а еще накормили и даже заплатили 10 рублей. Студентам не лишние деньги. Так с 18 лет и по сей день несколько раз в год Хан Магомедович сдает кровь. В его учетной книжке значится внушающая цифра — 128 литров. Сложно представить — 28 десятилитровых ведер. Донор говорит, что и это не предел. Его цель — 150 литров.

«Сходил на станцию однажды, думаешь потом: кому-то жизнь спас. А когда 100 или 300 раз сдал кровь, помог уже полтысяче человек, — говорит Гаджимурадов. — Наверное, это мое предназначение».

В 1981 году Хан Гаджимурадов получил свою первую донорскую награду — значок в виде капли крови с крестом. В 90-х мужчине присвоили звание Почетного донора, а в прошлом году его вклад оценили по максимуму — первое место в XIV Национальном конкурсе, проводимом Российской ассоциацией трансфузиологов.

Новость о победе была для него неожиданной. Да и о самом конкурсе он не знал. Заявку подали медики.

«Ради спасения нарушал правила»

В Каневской больнице Хана Магомедовича знают хорошо. Каждые два месяца он сам приходит в кабинет, но бывают и экстренные ситуации. Когда кровь требуется незамедлительно, за ним приезжает «Скорая». Днем и ночью он всегда готов поделиться своей кровью. В его жизни были даже случаи, когда вместо положенных 500 миллилитров он сдавал литр крови. Это против правил. В такие моменты сам рисковал здоровьем и жизнью. Врачи запрещали такие нагрузки, но донор стоял на своем и требовал взять у него столько крови, сколько необходимо. Так вышло в Ростове. У женщины во время сложных родов случилась большая кровопотеря. Стоял вопрос буквально жизни и смерти. С тех пор прошло двадцать лет. Хан Магомедович по сей день общается с той семьей и все время слышит от них благодарность.

Второй случай произошел с его товарищем. Во время соревнований по мотокроссу он попал в аварию.

Сдавал он кровь родственникам и знакомым. Однажды ночью в дверь постучалась односельчанка. Ее дочке срочно требовалось переливание крови. Девушка находилась в одной из больниц Краснодара. Наутро первым же рейсом из Каневской Гаджимурадов поехал в краевой центр.

Ради спасения совершенно незнакомых людей он ни раз нарушал правила. Во время службы в армии даже сбегал из воинской части, на перекладных добирался до Уссурийска, а это семьдесят километров, и сдавал кровь. За самоволку его тогда чуть не отправили в дисбат. Бывало, обманывал и медиков. Кровь восстанавливается в организме через два месяца после забора, но Гаджимурадов, скрывая от специалистов, приходил сдавать ее повторно спустя лишь две недели. Его просили помочь, и он никогда не отказывал.

К счастью, самому Хану Магомедовичу донорская кровь никогда не требовалась. Он вообще на здоровье не жалуется. Особенно после переливания говорит, что чувствует себя на десять лет моложе.

«Даже врачи удивляются, — улыбается мужчина. — В 55 лет у меня показатели как у 17-летнего парня. Я и сам ощущаю, когда мне пора идти в пункт сдачи: голова болит, тяжесть в теле, недомогание. После процедуры — легкость и отличное самочувствие».

Не ради денег

Гаджимурадов рассказывает, что за годы в системе донорства многое изменилось. Раньше были льготы, сейчас только выплаты раз в год, да и те не велики — 13 тысяч рублей.

«Кровь я сдаю не ради заработка. За деньги мне не раз предлагали сдавать плазму, но не согласился. Просто считаю, надо делать больше добра и меньше зла», — признается он.

К сдаче крови нужно подходить ответственно, соблюдать строгий режим.

«К процедуре готовлюсь заранее. Никакого алкоголя, жирной пищи. Кровь должна быть чистой. На моей совести сотни людей. Я не имею права скрывать ни болезни, ни вредные привычки, ни слабости. Иначе я не спасу, а наоборот, причиню смертельный вред другому человеку», — уверен Хан Гаджимурадов.

О донорстве, жизни, природе Хан Магомедович даже написал несколько стихотворений. Сочинять строки начал еще в школе.

Продолжать «тихий подвиг» отца будет его младшая дочь Индира. Девушка уже шесть раз сдала кровь и намерена это делать и в дальнейшем.