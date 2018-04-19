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Россельхознадзор введет усиленный контроль за ООО «Ува-молоко»
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Россельхознадзор введет усиленный контроль за ООО «Ува-молоко» 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Россельхознадзор принял решение вести усиленный контроль за продукцией ООО «Ува-молоко». Как сообщает пресс-служба ведомства, в сыре производителя специалисты обнаружили растительные масла и жиры на растительной основе.
Всего под особый контроль попадут 20 предприятий, в их числе: ООО «Маримолоко» Республика Марий Эл, ООО «Любимый город» Волгоградская область, ООО «Котлетарь» Костромская область, «Торговый дом „ИНЕЙ“ Санкт-Петербург и другие.
У данных производителей, имеющих право экспорта на территорию стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), служба нашла несоответствия продукции.
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