Россельхознадзор введет усиленный контроль за ООО «Ува-молоко»

Ижевск. Удмуртия. Россельхознадзор принял решение вести усиленный контроль за продукцией ООО «Ува-молоко». Как сообщает пресс-служба ведомства, в сыре производителя специалисты обнаружили растительные масла и жиры на растительной основе.

Всего под особый контроль попадут 20 предприятий, в их числе: ООО «Маримолоко» Республика Марий Эл, ООО «Любимый город» Волгоградская область, ООО «Котлетарь» Костромская область, «Торговый дом „ИНЕЙ“ Санкт-Петербург и другие.