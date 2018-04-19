«Задача многих — довести дело до абсурда»: эксперт раскритиковал идею штрафовать курящих и пьющих беременных

Предложение штрафовать беременных женщин, которые покупают спиртное и сигареты, вместо с магазина, продающими им вредную продукцию, имеет много недоработок. Например, непонятно, как авторы инициативы хотят следить за будущими мамами, когда у них еще нет живота и других видимых признаков, отметил генеральный директор «Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя» (ЦИФРРА) Вадим Дробиз

В беседе с «360» он признался, что его самого тревожит демографическое будущее России. По его словам сейчас молодых людей от 18 до 27 лет в два раза меньше, чем 10 лет назад. Это означает, что и число потенциальных тоже сократилось. К тому же женщины стали заводить детей позже. И тем не менее, намерение наказывать курящих и пьющих девушек в положении эксперт счел абсурдом.

Задача многих избранников народа и общественников довести до абсурда любое дело будь-то борьба за трезвость, предупреждение пьянства беременных и заявить о себе. Вот чем бредовее предложение, тем лучше, конечно, запоминается фамилия депутата

— Вадим Дробиз.

Говоря о том, что не так с предложением ввести новые виды штрафов, Дробиз указал на то, что авторам идеи придется прописать, как нормы будут работать в случаях, когда табак или алкоголь пытаются купить на ранних сроках беременности. По словам эксперта, первые четыре пять месяцев женщина может спокойно ходить в магазины и приобретать там, что ей захочется.

И мы ничего с ней не можем сделать потому что мы не видим. Не будет же теперь еще помимо паспорта продавец требовать у женщины справку о том, что она не беременна. Может быть, пропишут этот механизм, что каждая женщина должна носить с собой справку, раз в месяц получать в консультации, что она не беременна

— глава ЦИФРРА.

Дробиз добавил, что не может представить себе никакого другого способа проверки беременных женщин. Он предположил, те, кто предлагают их штрафовать, могут отказаться от своих идей, когда начнут прописывать весь алгоритм действий.

По-другому я пока не очень понимаю, как это все может быть реализовано. Но медицина пока, по-крайней мере говорит, что на первых месяцах беременности употребление алкоголя и табака гораздо вреднее, чем на более поздних сроках. Может быть, депутат сам откажется на стадии прописания вот этих всех моментов

— Вадим Дробиз.