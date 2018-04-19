«ЭЛМА» приглашает предпринимателей на День резидента

20 апреля в Технопарке «ЭЛМА» состоится мероприятие, посвященное его обитателям — День резидента, на котором представителям компаний предлагается узнать друг друга получше. Встреча будет проходить с 11.00 до 17.00. Программа будет разделена на три части:

с 11.00 по 13.00 — первая, административная,

с 13.00 по 15.00 — вторая, основная,

с 15.00 по 17.00 — третья, «для всех».

Мероприятие будет проходить в спортивном клубе «CrossFit» (Озерная аллея, стр. 3) на первом этаже, на втором этаже будет организован кофе-брейк с легкими закусками.

Вход для всех свободный.