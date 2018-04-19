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«ЭЛМА» приглашает предпринимателей на День резидента
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«ЭЛМА» приглашает предпринимателей на День резидента 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
20 апреля в Технопарке «ЭЛМА» состоится мероприятие, посвященное его обитателям — День резидента, на котором представителям компаний предлагается узнать друг друга получше. Встреча будет проходить с 11.00 до 17.00. Программа будет разделена на три части:
с 11.00 по 13.00 — первая, административная,
с 13.00 по 15.00 — вторая, основная,
с 15.00 по 17.00 — третья, «для всех».
Мероприятие будет проходить в спортивном клубе «CrossFit» (Озерная аллея, стр. 3) на первом этаже, на втором этаже будет организован кофе-брейк с легкими закусками.
Вход для всех свободный.
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