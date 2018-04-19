Превращение найденного на дороге котенка в невероятно пушистого красавца

Только посмотрите, каким красивым котом он стал! Однажды семья из Флориды забрала к себе домой страшного, худого, изможденного котенка, которого они нашли на обочине дороги. Новые хозяева несчастного животного были очень добрыми людьми. Они выходили крошку и окружили его заботой и лаской. До:

После:

Через пару месяцев после спасения Силаса они были поражены чудесным превращением, которое стало происходить у них буквально на глазах. Из маленького замухрышки с редкой шерстью кот превратился в большого пушистого красавца.

Хозяевам даже создали своему любимцу собственную страничку в Инстаграм, куда они выкладывают его фотографии.

Такой вот чудесный подарок получили добрые люди за свой благородный поступок! Теперь их каждый день радует преданный и невероятно красивый друг.