Прогнившие полы и слизняки на стенах: жители дома в Орехово‐Зуеве страдают от затопления подвала

Вода по колено, постоянный резкий запах и слизняки на стенах — такой подвал приходится терпеть жильцам одного из домов в центре Орехово-Зуева. Из-за постоянной влажности полы на входе прогнили и теперь жители вынуждены пробираться в свои квартиры с риском для жизни.

Житель дома в Орехово-Зуеве

Роман горько усмехается: запустить бы мальков, развести карпа и рыбачить прямо не выходя из подъезда. В подвале дома образовался настоящий пруд.

Из-за постоянной влажности полы на входе прогнили, теперь наступать на доски можно только тем, кто строго следит за своим весом. Рыба в подвале пока не появилась, зато активно стали размножаться другие представители фауны, например, слизняки.

Одновременно со съемочной группой «360» во дворе дома с прудом в подвале появились коммунальные работники. Однако выяснилось, что коммунальщики пришли не для работы. Все же через несколько минут сотрудник местных Теплосетей вернулся уже с мастером.

В ходе своеобразного коммунального консилиума его участники еще раз подтвердили: вода в подвале это плохо, слизняки на стенах — отвратительно, кто виноват — непонятно.

Ненамного лучше ситуация в верхней части дома. Ветхие дымоходы рассыпаются, кирпичи и куски штукатурки скатываются по крыше вниз. Жителям дома, которые заняты тем, чтобы не провалиться в подвал, еще нужно внимательно смотреть наверх.

В РЭУ № 8, которое обслуживает проблемный дом, недовольных жителей решили сначала посчитать и записать. А дальше по отработанной схеме: работы проводим, ситуацию мониторим, капитальный ремонт — не наша зона ответственности.

Но после обещания Романа собрать и принести банку слизняков сотрудникам управляющей компании, решение проблемы нашлось очень быстро — обещали поменять задвижки в ближайшие дни и откачать воду из подвала.