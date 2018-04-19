Метшин одобрил граффити на фасадах и призвал не забыть о цветах к ЧМ-2018 

Мэр Казани Ильсур Метшин отдал поручение о подготовке внешнего облика столицы Татарстана к чемпионату мира по футболу 2018 года. Метшин напомнил, в ходе Универсиады город блистал чистотой, а клумбы радовали глаз цветами. Мэр надеется, что и в этом году удастся показать столицу во всей красе. «Подумайте, что можно сделать, чтобы о Казани говорил „самый чистый, самый гостеприимный город, в цветах“, — призвал градоначальник. По мнению Метшина, к работе по благоустройству Казани должны быть привлечены бизнесмены. Возможно, они украсят цветами фасады своих магазинов или ресторанов. Таким образом, „Казань буквально утонет в цветах“, выразил надежду градоначальник. С инициативой он выступил в ходе осмотра фасадов домов наулицах города, в том числе, на Пушкина, Баумана или, например, Чистопольской. В ходе осмотра, в том числе, говорили о возможном размещении граффити на фасадах домов. Они могут стать туристическим магнитом, предположила начальник отдела городского дизайна Жанна Белицкая. Метшин идею одобрил, однако просил не забывать о текущем состоянии фасадов зданий, а также оград и дорог.