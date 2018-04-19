«Девушки — это мой ядерный реактор»: Тарзан откровенно рассказал о стриптизе

Сергей Глушко , известный под сценическим именем Тарзан, признался, что не воспринимает стриптиз как работу. Если бы это было так, то он тут же бросил этим заниматься. Артист танцует уже 20 лет, однако это для него — удовольствие, за которое, ко всему прочему, еще и неплохо платят. По словам 48-летнего танцора, в какой-то степени то, чем он занимается — это труд, но он любит физические нагрузки.

Тарзан отмечает, что танцевать надо с душой, так как зритель тут же увидит фальш. Сам по себе стриптиз — это не танцы с раздеванием, а обмен энергетическими потоками, «мозговой оргазм».

Супруг Наташи Королевой признается, что ему нравится находиться в окружении прекрасного пола. «Девушки — это мой ядерный реактор», — поясняет Глушко, который держит его в тонусе. «Измена — это разрядка. Но гораздо интереснее удерживать напряжение», — добавляет стриптизер.