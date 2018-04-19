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«Девушки — это мой ядерный реактор»: Тарзан откровенно рассказал о стриптизе
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«Девушки — это мой ядерный реактор»: Тарзан откровенно рассказал о стриптизе 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сергей Глушко, известный под сценическим именем Тарзан, признался, что не воспринимает стриптиз как работу. Если бы это было так, то он тут же бросил этим заниматься. Артист танцует уже 20 лет, однако это для него — удовольствие, за которое, ко всему прочему, еще и неплохо платят. По словам 48-летнего танцора, в какой-то степени то, чем он занимается — это труд, но он любит физические нагрузки.
Тарзан отмечает, что танцевать надо с душой, так как зритель тут же увидит фальш. Сам по себе стриптиз — это не танцы с раздеванием, а обмен энергетическими потоками, «мозговой оргазм».
Супруг Наташи Королевой признается, что ему нравится находиться в окружении прекрасного пола. «Девушки — это мой ядерный реактор», — поясняет Глушко, который держит его в тонусе. «Измена — это разрядка. Но гораздо интереснее удерживать напряжение», — добавляет стриптизер.
Артист отметил, что в том, чтобы чувствовать влечение к другим людям, нет ничего постыдного. Разумеется, существует мораль, но загонять себя в никому не нужные рамки не стоит. Тарзан признался, что в его семейной жизни с Наташей Королевой присутствует небольшой градус ревности. Но, в какой-то степени, это даже полезно, так как добавляет отношениям остроты, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Woman.ru.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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