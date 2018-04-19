9 самых популярных современных хобби

Любому из нас нужна эмоциональная отдушина в виде любимого хобби — чаще всего потребность в занятии для души проявляется уже у детей. Рассказываем о новых интересных хобби, ставших невероятно популярными в последнее время во всем мире. Наверняка вам придется по душе одно из них — или вы узнаете, каким интересным словом называется то, чем уже любите заниматься.

Интуитивные танцы

Психологи утверждают: то, как мы двигаемся, отражает наше внутреннее состояние. Согласитесь, человеку, который зажат и способен танцевать только заученными движениями и отрепетированными па, должно быть, не слишком комфортно на душе. Можно посмотреть на детей: когда они хотят танцевать, их совершенно не заботит, как они выглядят и насколько совершенен рисунок самого танца.

Именно эта концепция свободы движения лежит в основе направления интуитивных танцев: просто расслабиться и делать ровно то, чего и как хочет само тело. Такими танцами можно заниматься в группах — часто участники танцуют в наушниках, каждый под свою любимую музыку, или же дома, чтобы не бояться насмешек или удивления окружающих. Интуитивный танец — это чудесный способ освободить тело от комплексов и зажимов и ощутить себя свободным и полным сил.

Канзаши

Это хобби с красивым названием означает изготовление цветов из ткани и атласных лент разных цветов и размеров. За основу взято древнее японское искусство кандзаси: мастера этого направления мастерят украшения для волос, которые женщины носят вместе с кимоно. Из искусственных цветов делают заколки, браслеты, броши или украшают ими предметы интерьера.

Все, что нужно для этого умиротворяющего хобби, — мягкие разноцветные атласные ленты, ножницы, клей, нитки с иголками и любые другие декоративные элементы для шитья. Ленты складываются различными способами в лепестки, а затем закрепляются на заколке или резинке.

Дудлинг и зентангл

Другими словами — интуитивное рисование, которое не требует особенных навыков или подготовки. Это хобби помогает расслабиться или, наоборот, сконцентрироваться, освободить голову от ненужных эмоций и мыслей. Для того чтобы заняться дудлингом, нужны только карандаш или ручка, ими на бумаге рисуются узоры, черточки и щтрихи в любой последовательности. Думать совершенно не нужно: многие из нас занимаются именно этим видом рисования во время долгого телефонного разговора. Когда из множества разрозненных элементов получится целая картина, не обязательно сюжетная, — рисунок готов.

В зентангле квадрат делится на ровные сегменты, каждый из которых нужно заполнить отдельным рисунком. Сейчас в рамках этих художественно-психологических направлений можно отыскать множество антистресс-раскрасок, но можно и создавать рисунки самостоятельно в свободное время.

Марблинг

Или создание мраморного эффекта на любой подходящей поверхности: ткани, бумаге, дереве — на всем, что можно поместить в емкость с водой. Рисунок с поверхности воды переносится на поверхность любого материала и получается неповторимый узор. Две основные техники марблинга — турецкая эбру и японская суминагаши.

В первом случае художник сперва создает абстрактные узоры, в основе вторых — кольцевые и кругообразные разводы на воде. Краска, которая используется в обоих случаях, должна быть не растворимой в воде, иначе не удастся достигнуть ярко выраженного эффекта поверхности мрамора.

Посткроссинг

Для тех, кто любит внезапные радости: это обмен открытками с адресатами всего мира. В наш век новых технологий — вдвойне любопытный проект. Схема исключительно простая: система выдает случайным образом любой из адресов желающих, вы отправляете открытку, а затем получаете в ответ свою. В результате вы получаете радость от обнаружения в ящике привета с другого конца света и новых друзей. Делать это можно как на английском, так и на русском языках.

Амигуруми

Еще одна чисто японская техника хобби, победоносно разошедшаяся по всему миру. Это забавные маленькие вязаные фигурки, которые можно прикреплять к сумке, телефону или использовать в качестве кулонов и брошей. Без навыков вязания, хотя б минимальных, начинать довольно сложно, но и на то, чтобы овладеть базовыми техниками вязания, не уйдет так уж много времени.

Фуд-карвинг

Хобби, которое замечательно подойдет любителям украшать стол и красиво подавать блюда. Это художественная резьба по фруктам или любым другим продуктам родом из Юго-Восточной Азии. Подойдут почти любые продукты, набор ножей со специальными насечками разных форм можно заказать в Интернете — так же как и примеры готовых работ, иногда — с пошаговой инструкцией.

Кастомайзинг и ресайклинг

Любой из нас хотя бы раз в жизни ставил высокохудожественную заплатку на любимые джинсы или легким движением руки превращал их в шорты — это и есть кастомайзинг. Он вместе с ресайклингом — переделка и перекраивание, перелицовывание и сшивание из лоскутков, нашивка чего угодно куда угодно — в общем, в результате у вас будут уникальные вещи, которые можно и нужно носить. Подобным образом можно переделывать и украшать и мебель или аксессуары.

Сурвивализм

Чем-то подобным многие из нас занимались в пионерском детстве: учились выживать в экстремальных условиях без подручных средств или с минимумом их. Современные сурвивалисты учатся оказывать первую медицинскую помощь, знакомы с основами самообороны, умеют ориентироваться на местности и знают, что делать, если нет ни воды, ни еды. Довольно полезный вид хобби. Даже если искусство выживать никогда не пригодится — наверняка поспособствует навыкам самоорганизации и развитию быстроты реакции и смелости.