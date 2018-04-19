Сказка про дворец и волшебного дракона

Сегодня утром я попала в почти настоящую сказку.

— А он умеет летать? — мальчонка лет пяти то и дело оборачивался к маме, на коленях у которой сидел.

— Нет, Сань, эти драконы водятся только под землей.

— А он не ест людей? — не унималось чадо.

— Ну, нас же с тобой не съел, — объясняла мама. — С восходом солнца он превращается в поезд, чтобы никого не пугать, и возит людей. А мы за это построили ему и его семье такой большой дом.

Саша сыпал и сыпал вопросами, а легенда о метро обрастала все новыми подробностями. Например, машинист оказался настоящим драконьим наездником, а сотрудники службы клининга — горничными и дворецкими во дворцахстанциях. Выяснилось, что по ночам металл составов превращается в блестящую чешую, а яркие фары — в глаза янтарного цвета.

Где-то в депо драконы-поезда хранят свои сокровища, но доступ туда есть только у избранных. Вот вырастет Саша, отучится в университете и тогда, может быть, и сам попадет в это удивительное царство. Но это, конечно, уже мои фантазии — они с мамой вышли еще на «Славянском бульваре».

Кто-то скажет, что незачем пичкать ребенка небылицами, но мне думается, Саша вырастет в удивительного человека, способного видеть прекрасное даже в самой обычной вещи. Хотя наш метрополитен, конечно, обычным не назовешь.

Мама юного москвича Саши легко может сочинять такие красивые легенды, потому что станции и правда похожи на царские палаты. Мама условного юного римлянина Сандро смогла бы рассказать сыну разве что о вредных гномах-вандалах или феях рекламных буклетов.