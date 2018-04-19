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Сказка про дворец и волшебного дракона
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Сказка про дворец и волшебного дракона 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня утром я попала в почти настоящую сказку.
— А он умеет летать? — мальчонка лет пяти то и дело оборачивался к маме, на коленях у которой сидел.
— Нет, Сань, эти драконы водятся только под землей.
— А он не ест людей? — не унималось чадо.
— Ну, нас же с тобой не съел, — объясняла мама. — С восходом солнца он превращается в поезд, чтобы никого не пугать, и возит людей. А мы за это построили ему и его семье такой большой дом.
Саша сыпал и сыпал вопросами, а легенда о метро обрастала все новыми подробностями. Например, машинист оказался настоящим драконьим наездником, а сотрудники службы клининга — горничными и дворецкими во дворцахстанциях. Выяснилось, что по ночам металл составов превращается в блестящую чешую, а яркие фары — в глаза янтарного цвета.
Где-то в депо драконы-поезда хранят свои сокровища, но доступ туда есть только у избранных. Вот вырастет Саша, отучится в университете и тогда, может быть, и сам попадет в это удивительное царство. Но это, конечно, уже мои фантазии — они с мамой вышли еще на «Славянском бульваре».
Кто-то скажет, что незачем пичкать ребенка небылицами, но мне думается, Саша вырастет в удивительного человека, способного видеть прекрасное даже в самой обычной вещи. Хотя наш метрополитен, конечно, обычным не назовешь.
Мама юного москвича Саши легко может сочинять такие красивые легенды, потому что станции и правда похожи на царские палаты. Мама условного юного римлянина Сандро смогла бы рассказать сыну разве что о вредных гномах-вандалах или феях рекламных буклетов.
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