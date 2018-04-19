Отрезанное ухо и приглашение в секту: самые странные подарки, которые звезды получали от поклонников

Тейлор Свифт (черепаший панцирь)

Тейлор Свифт очень любит радовать своих фанатов, а на Рождество становится настоящим Сантой. Она сама покупает и упаковывает подарки поклонникам, а к некоторым даже приходит в гости, чтобы вручить коробочки лично. Но и сама певица без внимания не остается: ее дом часто заваливают цветами, сладостями и рисунками. Но один подарок удивил певицу больше всего: однажды ей прислали панцирь черепахи. Наверно, Тейлор уже много всего успела надумать, прежде чем разглядела на нем свой выгравированный портрет. Интересно, она до сих пор хранит это подарок?

Не знаем, чем руководствовался поклонник певицы Пинк, когда подарил ей… приглашение в секту! Однажды Алиша Бет Мур (настоящее имя певицы) нашла в почтовом ящике шестнадцатистраничное письмо, в котором говорилось о том, что она должна сделать, чтобы ее приняли в культ. Всего-то нужно было приехать в дом к незнакомцу и пройти курс выживания. Все необходимое для этого мужчина благородно предоставил сам и также выслал по почте. Пинк, конечно, предпочла ни в каких авантюрах не участвовать.

Звезду «Сумерек» Роберта Паттинсона настолько сильно поддерживают фанаты, что все вместе помогали ему бросить курить. От вредной привычки актер отвлекался на зубочистки, а заботливые поклонники стали присылать их миллионами. «Я недавно бросил курить, — рассказывал актер. — Даже не помню, чтобы где-нибудь об этом упоминал. Я жевал эти чертовы зубочистки постоянно. Кто-то заметил это в Каннах, и уже на следующий день в Лиссабоне, а затем в Париже и Берлине на красных дорожках меня поджидали по 20 человек с огромными коробками зубочисток!».

А Джареда Лето кто-то любит так сильно, что не пожалел для него собственное ухо. Именно такой подарок певец и актер однажды получил в письме от фаната. К презенту в стиле Ван Гога прилагалась записка со словами: «Ты слушаешь?». Вычислить отправителя Джаред так и не смог, но на подарок ответил не менее эпатажно. Он сделал в этом ухе прокол и всю композицию носил… как кулон. Правда, недолго, а только пока делал фотографию в Instagram. После этого случая Джаред попросил поклонников от таких подарков воздержаться и больше никаких частей тела ему не присылать.

Пирсу Броснану тоже однажды не очень повезло. Когда он открыл свой подарок от фанатов, то увидел там… прибор для определения пола цыплят. «Я не мог понять, что это такое. Пришлось прочесть инструкцию, — признался актер. — Когда я выяснил предназначение этой штуковины, был поражен и стал искать карточку, чтобы узнать, кто же додумался прислать мне такую ерунду. Но подарок был анонимным».

Мы даже предположить не можем, как такое пришло в голову фанату (да что уж там, мы и о существовании такой штуковины не подозревали). Видимо, кто-то очень хочет, чтобы Пирс вырастил свою популяцию пернатых братьев. Только вот сам актер от этой идеи не в восторге.