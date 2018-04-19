Ещё
«Денег дали — как сопли размазали»: девушка, из-за ошибки выросшая в башкирской семье, недовольна приговором
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Денег дали — как сопли размазали»: девушка, из-за ошибки выросшая в башкирской семье, недовольна приговором 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Двум женщинам, 30 лет назад случайно подмененным в роддоме Челябинска, суд установил компенсацию морального вреда: решением Фемиды они остались крайне не довольны.
Из-за ошибки акушерок блондинка Люция Рамазанова росла в неродной семье в башкирской глубинке, а жгучая брюнетка Екатерина Туганова — у родителей со славянской внешностью. Вскоре роковая подмена разрушила семью, где воспитывали Люцию — главу дома преследовали насмешки односельчан за «дочь от русского соседа», в подростковом возрасте девочка попала в детдом, а выйдя из него, вынуждена была жить в полуразрушенной деревенской хибаре.
Правда раскрылась лишь год назад. За перенесенные моральные страдания женщины потребовали от Минздрава области 10 миллионов рублей, однако суд присудил каждой всего по миллиону.
— Мама очень надеялась, что на деньги от компенсации сможет купить нам квартиру в Челябинске: мы с мужем и тремя детьми живем в глухой деревне, детям нужно развиваться, а здесь для этого ничего нет — ни кружков, ни хорошей школы, — рассказала корреспонденту Ufa1 Люция Рамазанова. — Теперь все планы пошли прахом. Мама даже в сердцах сказала, мол, денег дали — как сопли размазали. Подавать апелляцию, нам сказали, бессмысленно — суд размер компенсации не изменит.
По словам Люции, ее мать Зоя Туганова решилась на отчаянный шаг — готовит документы и собирается переписать на дочь собственную квартиру в столице области.
ufa1.ru: последние новости
Для заключенных Башкирии купят свитера на 3,36 миллиона рублей Мама пропавшей девочки в Башкирии: "Мы ее видели живой, но она убежала": В Башкирии нашли «кислотный» хлеб
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами»23
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом18
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом156
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников15
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение