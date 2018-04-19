«Денег дали — как сопли размазали»: девушка, из-за ошибки выросшая в башкирской семье, недовольна приговором

Двум женщинам, 30 лет назад случайно подмененным в роддоме Челябинска, суд установил компенсацию морального вреда: решением Фемиды они остались крайне не довольны.

Из-за ошибки акушерок блондинка Люция Рамазанова росла в неродной семье в башкирской глубинке, а жгучая брюнетка Екатерина Туганова — у родителей со славянской внешностью. Вскоре роковая подмена разрушила семью, где воспитывали Люцию — главу дома преследовали насмешки односельчан за «дочь от русского соседа», в подростковом возрасте девочка попала в детдом, а выйдя из него, вынуждена была жить в полуразрушенной деревенской хибаре.

Правда раскрылась лишь год назад. За перенесенные моральные страдания женщины потребовали от Минздрава области 10 миллионов рублей, однако суд присудил каждой всего по миллиону.

— Мама очень надеялась, что на деньги от компенсации сможет купить нам квартиру в Челябинске: мы с мужем и тремя детьми живем в глухой деревне, детям нужно развиваться, а здесь для этого ничего нет — ни кружков, ни хорошей школы, — рассказала корреспонденту Ufa1 Люция Рамазанова. — Теперь все планы пошли прахом. Мама даже в сердцах сказала, мол, денег дали — как сопли размазали. Подавать апелляцию, нам сказали, бессмысленно — суд размер компенсации не изменит.