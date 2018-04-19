Научите детей секретам iPhone и iPad. Это бесплатно

Это бесплатноВ эти выходные можно с пользой провести свободное время. re:Store приглашает на регулярные детские и подростковые занятия в Москве.

На них вы сможете научиться как программировать, рисовать, создавать видеоролики и писать музыку на iPad.

В программу курса входит:

12:00: «Рисуем на iPad», 6–8 лет 13:30: «Оркестр будущего», 9–11 лет 15:00: «Clips — создаем свой ролик», 12–16 лет 16:30: «Программируем реальность», 12–16 лет Первые занятия пройдут уже в эту субботу, 21 апреля, по адресу Тверская улица, 27. Прямо в фирменном магазине re:Store.

Важно: для участия в семинарах необходима предварительная регистрация. Её можно пройти по этой ссылке.

Брать с собой iPad не обязательно, но учтите: количество мест и предоставляемых планшетов ограничено. Если у вас есть свой iPad, его можно взять на мероприятие.