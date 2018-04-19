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Научите детей секретам iPhone и iPad. Это бесплатно
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Научите детей секретам iPhone и iPad. Это бесплатно 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Это бесплатноВ эти выходные можно с пользой провести свободное время. re:Store приглашает на регулярные детские и подростковые занятия в Москве.
На них вы сможете научиться как программировать, рисовать, создавать видеоролики и писать музыку на iPad.
В программу курса входит:
12:00: «Рисуем на iPad», 6–8 лет  13:30: «Оркестр будущего», 9–11 лет  15:00: «Clips — создаем свой ролик», 12–16 лет  16:30: «Программируем реальность», 12–16 лет  Первые занятия пройдут уже в эту субботу, 21 апреля, по адресу Тверская улица, 27. Прямо в фирменном магазине re:Store.
Важно: для участия в семинарах необходима предварительная регистрация. Её можно пройти по этой ссылке.
Брать с собой iPad не обязательно, но учтите: количество мест и предоставляемых планшетов ограничено. Если у вас есть свой iPad, его можно взять на мероприятие.
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