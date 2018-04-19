«Молодая, а уже сделанная»: 19-летняя сестра Вики Романец выглядит старше своих лет

Виктория Романец нечасто показывает своих родных, иногда в её микроблоге мелькает мама, а вот сестру девушки подписчики так и не смогли разглядеть во всей красе. На днях Романец поздравила свою сестру с 19-летием и поделилась её фотографией, вызвав много негативных комментариев в сторону именинницы.

Увидев 19-летнюю Тоню, подписчики Виктории не смогли поверить в возраст девушки. По их словам, Антонина, пойдя по стопам старшей сестры и поменяв свою внешность с помощью филлеров, потеряла индивидуальность и, более того, стала выглядеть старше. Зрители «Дома-2», которые помнят девушку, гостившую на проекте во время участия в нем старшей сестры, признались, что совершенно не узнали её — Тоня кардинально сменила имидж. Конечно, любая девушка хочет перемен, и это правильно, но, по мнению интернет-пользователей, изменения не сделали юную красавицу лучше.

Обитатели Инстаграма принялись высказывать свое мнение в комментариях под фотоснимком. Кто-то выразил точку зрения более тактично, а кто-то не постеснялся осыпать именинницу нелестными словами. Безусловно, к словам злопыхателей Виктория Романец отнеслась с негативном и поспешила встать на защиту сестры. Она грубо ответила недовольным комментаторам, заявив что они даже рядом не стояли с Антониной, и немедленно отправила обидчиков в черный список. «Молодая, а уже сделанная» «Вик, подаешь плохой пример. Была девочка со своей внешностью, а превращается в тебя» «Симпатичная, но выглядит лет на 10 старше» «Зря так рано начала колоть филлеры»

А недавно и сама Виктория подверглась народной критике. Интернет-пользователи заметили, что на фотоснимке Романец с отдыха, её талия выглядела слишком тонкой, какой на самом деле, по их мнению, не является. Они посчитал, что Виктория пытается уменьшить свои формы с помощью фотошопа, и заверили, что в этом нет никакого смысла, ведь всё тайное так или иначе становится явным.

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