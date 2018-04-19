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Топ-менеджер Lufthansa назвал кресла для стоячих авиапассажиров хайпом производителя
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Топ-менеджер Lufthansa назвал кресла для стоячих авиапассажиров хайпом производителя 

Rambler News Service 1 час назад
Генеральный директор группы Lufthansa в России, странах СНГ и Израиле Аксель Хилгерс считает, что кресла для стоячих пассажиров самолетов являются хайпом производителя (итальянской компании Aviointeriors) и не имеют будущего.
«Я думаю, что про вторую часть вопроса вы можете забыть. Потому что компания Lufthansa никогда не рассматривает такую возможность. Я считаю, что это маркетинговая уловка и больше ничего. Это не имеет будущего», — сказал RNS Хилгерс, комментируя вопрос о стоячих креслах для авиапассажиров от компании Aviointeriors и планах закупки группой такой мебели.
«Я так думаю», — сказал он, отвечая на уточняющий вопрос RNS о том, что является ли презентация кресел для стоячих пассажиров хайпом производителя.
Итальянская Aviointeriors 18 апреля представила новый вид кресел под названием Skyrider 2.0. По мнению производителя, кресла для стоячих пассажиров помогут увеличить емкость воздушных судов на 20%, что приведет к росту прибыли авиакомпаний. Кроме того, по сообщениям Aviointeriors, новые кресла весят вдвое меньше, чем обычные, что снижает количество компонентов и отражается на их себестоимости.
Компания предлагает использовать кресла для стоячих пассажиров бюджетным перевозчикам.
Aviointeriors занимается производством деталей интерьеров кабин самолетов и выпуском пассажирских кресел с 1972 года. Главный офис фирмы расположен в итальянском городе Латина.
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