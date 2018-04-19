Ещё
Пенсионеры Соколиной горы совершили трехкилометровый марш-бросок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенсионеры Соколиной горы совершили трехкилометровый марш-бросок 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В честь Международного дня спорта на благо развития и мира соколинцы старшего поколения поучаствовали в открытом уроке уличной гимнастики и скандинавской ходьбы.
Мероприятие организовал досуговый центр «Соколинка». Анна Давыдова, тренер секции «Воркаут. Скандинавская ходьба» пригласила пенсионеров Соколиной горы принять участие в марш-броске в Измайловском парке. Занятия уличной гимнастикой прошли здесь же.
Жители Соколиной горы смогли попробовать свои силы в упражнениях на турниках и брусьях, на спортивных скамьях и более сложных тренажерах, прошли по три километра пути и выполнили растяжку, а также суставные гимнастические упражнения. Как подчеркнули в ДЦ «Соколинка», уровень занятий несложный. Учитываются возрастные особенности занимающихся. Секция достаточно популярна среди пенсионеров, поскольку кроме здорового образа жизни обеспечивает соколинцам возможность найти единомышленников и товарищей.
Фото: предоставлено ГБУ «Досуговый центр „Соколинка“.
Управа района Соколиная гора: последние новости
"Единая Россия" дала старт работе бесплатных детских лагерей в рамках "Московской смены" На «Фермерской ярмарке» пройдут мастер-классы по приготовлению компота и шоколадных яиц Соколята приготовили брусничный морс с мёдом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами»23
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом18
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом156
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников15
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение