Пенсионеры Соколиной горы совершили трехкилометровый марш-бросок

В честь Международного дня спорта на благо развития и мира соколинцы старшего поколения поучаствовали в открытом уроке уличной гимнастики и скандинавской ходьбы.

Мероприятие организовал досуговый центр «Соколинка». Анна Давыдова , тренер секции «Воркаут. Скандинавская ходьба» пригласила пенсионеров Соколиной горы принять участие в марш-броске в Измайловском парке. Занятия уличной гимнастикой прошли здесь же.

Жители Соколиной горы смогли попробовать свои силы в упражнениях на турниках и брусьях, на спортивных скамьях и более сложных тренажерах, прошли по три километра пути и выполнили растяжку, а также суставные гимнастические упражнения. Как подчеркнули в ДЦ «Соколинка», уровень занятий несложный. Учитываются возрастные особенности занимающихся. Секция достаточно популярна среди пенсионеров, поскольку кроме здорового образа жизни обеспечивает соколинцам возможность найти единомышленников и товарищей.

Фото: предоставлено ГБУ «Досуговый центр „Соколинка“.