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Куча не мала
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Куча не мала 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
С места преступления мы скрывались стремительно, бросаясь в ближайшие кусты. Так, наверное, действуют опытные рецидивисты.
Да мы, собственно, и были настоящими рецидивистами, потому что преступали закон и нормы человеческой морали каждый день, а иногда даже по два раза — утром и вечером. Правда, мой пес не подозревал, какие бурные эмоции вызывают у гуляющих в парке оставленные им кучи. Но я-то все прекрасно понимал и все же никогда не убирал за ним — как, впрочем, и остальные знакомые собачники. Тогда, лет 10–15 назад, такое почти никому не приходило в голову.
С тех пор многое изменилось. На днях в Москве подвели итоги акции «Убери за своим питомцем». В ней участвовали более тысячи человек. Да и без всяких акций видно, что появились хозяева собак, которые всегда носят в карманах пакетики. И дело, конечно, не в 3–4 тысячах рублей штрафа, грозящего владельцу нашкодившего пса согласно свежим поправкам к Закону «Об ответственном обращении с животными». Чтобы оштрафовать, нужны фотофиксация и другие доказательства. А у участковых, на которых возложена эта миссия, есть дела поважнее, чем отслеживать процессы жизнедеятельности районных собак. Не штраф пугает — меняется психология, культура поведения. Люди научились уважать друг друга. Автомобилисты пропускают пешеходов, исчезает хамство в транспорте, в магазинах. Осознание необходимости соблюдать чистоту — из того же ряда.
Жаль, что в столице не хватает площадок для выгула собак, где есть и пакеты, и совочек, и специальная урна. Пока добираешься до ближайшей, пес успевает сделать свое черное дело. Если решить эту проблему, у скрывающихся с места «преступления» не останется никаких оправданий.
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