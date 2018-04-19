Семья Сладковых неравнодушны к сладкому — фамилия обязывает

БОГОРОДСКСемья Сладковых неравнодушны к сладкому — фамилия обязывает«Печь ароматный, медовый хлеб — занятие очень ответственное, требующее знаний и определённого опыта», — считает Елена Михайловна Сладкова, возглавляющая первую бригаду мучнистого цеха пряничного участка ЗАО «Богородская кондитерская фабрика». Медовым хлебом на Руси называли пряники, добавляя ещё при этом, что «лакомство без хлопот на язык детей малых и людей взрослых не попадёт».

— В наше время, чтобы испечь угощенье знатное, тоже необходимо приложить старание, — замечает Елена Михайловна. Она работает на фабрике двенадцатый год и, по мнению начальника цеха Натальи Владимировны Кутузовой, стала лидером в коллективе. — Ответственную, отзывчивую, всегда оптимистично настроенную, неоднократно награждённую Почётными грамотами, нашу Елену можно смело назвать труженицей с большой буквы, — говорит Наталья Владимировна. Уроженка города-героя Волгограда, Е. М. Сладкова с 1976 года живёт на богородской земле.

— Сюда, на постоянное местожительство, я перебралась вместе с родителями. Здесь нашла своё счастье и в личной жизни, и в трудовой, — произносит моя собеседница. Окончив десять классов третьей школы и получив профессию повара, Елена Михайловна варила борщи и каши сначала в кафе «Юность», потом в заводской столовой.

— Семь лет я была верна искусству приготовления пищи, а на восьмой год изменила ему, но не жалею об этом. Решая жилищный вопрос, переехала из Богородска в деревню Лазарево и встретила там Сергея Валерьевича Сладкова: это была любовь с первого взгляда. Поскольку повара в Лазарево не требовались, трудилась на ферме, а когда работы в деревне не стало, пришлось искать её в городе, — вспоминает Елена Михайловна. Моя собеседница уверена, что сама судьба привела её на кондитерскую фабрику: — Мне всё здесь нравится. В моём цехе — светло, тепло, комфортно.

Само собой, имеются душевая комната и раздевалка. Ручной труд заменён машинным: установлено новое современное оборудование, которое значительно облегчило труд. На предприятие я пришла упаковщицей, со временем освоила более сложную профессию — пекаря. Зарплата на фабрике хорошая, выплачивается вовремя. Коллектив дружный, сплочённый, каждый готов прийти на выручку друг другу. Словом, всегда иду на фабрику, как к себе домой — с открытым сердцем и в прекрасном расположении духа. По признанию Елены Михайловны, в конце рабочего дня усталость всё же чувствуется, что и неудивительно: 20 тонн в сутки сладкой и вкусной продукции выпекается в цехе. В течение восьми часов своей смены бригадир следит за качеством выпечки. — Контроль жёсткий, зато пряники при этом получаются мягкие, ароматные.

В обеденный перерыв мы пьём с ними чай: из 12 видов я выбираю ярмарочный — самый вкусный! — делится своими пристрастиями моя собеседница. Лакомятся продукцией фабрики работники и в день своего рождения. — Виновник торжества тогда получает подарочный двухкилограммовый пряник ручной работы — такова старая, добрая традиция. Мне, например, такой преподносят в конце августа. Поделюсь им с мужем и сыновьями — мы, Сладковы, неравнодушны к сладкому: фамилия обязывает, — улыбается Елена Михайловна.

Автор: ЩЕЛИН Сергей

Автор: «Богородская газета»