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Американец рассказал о путешествии в ад во время комы
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Американец рассказал о путешествии в ад во время комы 

13 Новостей.ru 2 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
Мужчина из США рассказал о пережитом опыте клинической смерти и о своём путешествии в ад. Если раньше он был не очень верующим человеком, то теперь его отношение кардинально изменилось и он по-другому стал смотреть на многие вещи в своей жизни. Его путешествие в больницу началось с того, что в результате уличной перестрелки, он был ранен в голову и врачам пришлось ввести пациента в состоянии искусственной кому, чтобы спасти ему жизнь. То, что пережил мужчина в этом состоянии, он и рассказал позднее, путешествие в ад настолько напугало его, что теперь он боится реальной смерти. Мэтью рассказал о пугающих чувствах, которые преследовали его в аду. Кроме чувства беспомощности и одиночества, американец чувствовал неподдельный страх от нахождения в жутком месте и пугающих сценах, которые сошли с сюжетов фантастических фильмов. В аду он очнулся привязанным верёвкой над пропастью из лавы, а внизу прыгали странные создания, пытающиеся схватить его за ноги. Кроме того, мужчина подвергали постоянным пыткам и чувство безысходности не покидало его. Со слов мужчины, в определённый момент произошло настоящее чудо и чьей-то голос сказал, что его время ещё не настало, после чего мужчина очнулся в больнице. Люди в коме или клинической смерти обычно видят рай и ангелов и видения, основанные на представлении ада, крайне редки. В любом случаи, увидевшие рай или ад во время комы, становятся верующими людьми и стараются жить по канонам религии.
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