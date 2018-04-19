Привет, я кот: питомцы из пермского приюта завоёвывают сердца людей с помощью Tinder

Приют «Матроскин» придумал новый способ искать хозяев для своих подопечных. Волонтёры сделали кошкам профили в приложении Tinder. По мнению сотрудников приюта, это увеличит шанс на то, что котиков заметят. Tinder — это популярное приложение для мобильных платформ Android и Apple , созданное для романтических знакомств с учётом геолокации и заданных параметров. Пользователю показывают фотографии и краткие биографии владельцев профилей. Пользователи могут отметить друг друга как удачные совпадения, после чего появляется возможность создать чат и договориться о встрече.

Все котики очень фотогеничныеМногие кошки из «Матроскина» долго не могут найти свой дом. С появлением у них профилей в приложении шансы на то, что на животных обратят внимание, заметно выросли. Например, у кота по имени Рональд уже 20 совпадений. В его профиле написано, что Рональд окончил институт по ловле мышей и обожает делать массаж. Профили создали волонтёры, которые и ведут переписку от лица котиков.

И кране милые— Я думаю, что люди рады, когда после человеческих лиц видят милого котика, — рассказывает Галя Море, руководитель приюта. — Кто-то вступает в переписку и даже обещает прийти в гости в приют. В феврале в приюте рисовали открытки с котиками про любовь и Олимпиаду.