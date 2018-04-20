Ещё
Секрет молодости: 40‐летнюю британку путают с подругой ее 20‐летнего сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секрет молодости: 40‐летнюю британку путают с подругой ее 20‐летнего сына 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Уроженку Великобритании Шимми Мунши, которая живет в Манчестере, часто принимают за подругу или сестру ее 20‐летнего сына. 41‐летняя женщина в интервью Daily Mail рассказала секрет своей молодости.
Шимми призналась, что всегда выглядела моложе сверстников, да и сейчас ее можно спутать с выпускницей колледжа.
Всегда выглядела моложе своих ровесников. Когда они по естественным причинам начинали стареть, я все больше казалась молодой девушкой
— Шимми Мунши.
По словам британки, она никогда не прибегала к искусственным способам омолодиться. Секретом своей красоты и стройности Шимми считает отказ от сигарет, спиртного и регулярное посещение спортзала. Впрочем, в 99% случаев из ста такой способ не приносит столь отличного результата.
Источник фото: Facebook
Судьба женщины довольно непростая: она одна воспитывала сына и много работала.
«Я совмещала уход за ребенком с работой. Можно было бы предположить, что подобные условия скажутся на моем внешнем виде. Вместо этого, кажется, я просто перестала стареть», — рассказала Шимми.
Британка призналась, что некоторые друзья в определенный момент начали сетовать, что та нашла секрет вечной молодости и не желает ни с кем делиться.
«В школе, где учился сын, другие мамы спрашивали, прибегала ли я к пластическим операциям или же спускаю целые состояния на кремы для ухода за кожей», — поделилась Мунши. Причину своей феноменальной моложавости она видит в хорошей наследственности.
Источник фото: Facebook
Если Шимми путешествует с сыном Амином, с ними часто происходят забавные ситуации. Даже на родительском собрании в школе женщине как-то сказали, что хотели бы видеть маму, а не сестру ученика.
Еще одним парадоксальным фактом, который, скорее, должен был играть против Мунши, является гастропарез. Это форма расстройства двигательной функции желудка, из-за которой женщине бывает дурно до 60 раз в день.
Ранее родственники 112-летнего японца Масадзо Нонака рассказали, в чем состоит секрет его долголетия. Недавно мужчине вручили сертификат, который подтверждает звание самого старого жителя планеты.
360tv.ru: последние новости
Египтологи напомнили о случае сексуального домогательства в древности Робот Кузьма стал любимым консультантом посетителей центра соцобслуживания в Егорьевске Глава Котельников поручила ускорить работы по текущему ремонту подъездов в городе
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела8
Самые скандальные фото знаменитостей14
За какой секс женщины готовы платить
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь
«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами»59
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение