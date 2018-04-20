Секрет молодости: 40‐летнюю британку путают с подругой ее 20‐летнего сына

Уроженку Великобритании Шимми Мунши, которая живет в Манчестере, часто принимают за подругу или сестру ее 20‐летнего сына. 41‐летняя женщина в интервью Daily Mail рассказала секрет своей молодости.

Шимми призналась, что всегда выглядела моложе сверстников, да и сейчас ее можно спутать с выпускницей колледжа.

Всегда выглядела моложе своих ровесников. Когда они по естественным причинам начинали стареть, я все больше казалась молодой девушкой

— Шимми Мунши.

По словам британки, она никогда не прибегала к искусственным способам омолодиться. Секретом своей красоты и стройности Шимми считает отказ от сигарет, спиртного и регулярное посещение спортзала. Впрочем, в 99% случаев из ста такой способ не приносит столь отличного результата.

Источник фото: Facebook

Судьба женщины довольно непростая: она одна воспитывала сына и много работала.

«Я совмещала уход за ребенком с работой. Можно было бы предположить, что подобные условия скажутся на моем внешнем виде. Вместо этого, кажется, я просто перестала стареть», — рассказала Шимми.

Британка призналась, что некоторые друзья в определенный момент начали сетовать, что та нашла секрет вечной молодости и не желает ни с кем делиться.

«В школе, где учился сын, другие мамы спрашивали, прибегала ли я к пластическим операциям или же спускаю целые состояния на кремы для ухода за кожей», — поделилась Мунши. Причину своей феноменальной моложавости она видит в хорошей наследственности.

Источник фото: Facebook

Если Шимми путешествует с сыном Амином, с ними часто происходят забавные ситуации. Даже на родительском собрании в школе женщине как-то сказали, что хотели бы видеть маму, а не сестру ученика.

Еще одним парадоксальным фактом, который, скорее, должен был играть против Мунши, является гастропарез. Это форма расстройства двигательной функции желудка, из-за которой женщине бывает дурно до 60 раз в день.

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