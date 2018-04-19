Сорокалетнюю маму принимают за подружку ее 20-летнего сына

Британку Шимми Мунши, живущую в Манчестере вместе с 20-летним сыном, прохожие часто принимают за его подругу или сестру. Шимми 41 год, но она выглядит моложе многих выпускниц.

«Я всегда выглядела моложе своих ровесников, — рассказывает Шимми. — Причем, в то время как они по естественным причинам начали стареть, я, наоборот, все больше походила на юную девушку.»

Она уверяет, что никогда не пыталась специально молодиться. Вся ее работа над телом состоит в отказе от сигарет, спиртного и регулярном посещении тренажерного зала — довольно стандартный набор мер, в 99 случаях из 100 не приносящем подобных результатов.

Еще удивительнее случай Шимми выглядит на фоне ее непростой судьбы. Ей приходилось много работать и успевать воспитывать сына одной.

«Я была матерью-одиночкой, приходилось совмещать уход за ребенком с работой. Кто угодно решил бы, что в таких условиях на моем внешнем виде скажутся последствия стресса. Но вместо этого я, кажется, совсем перестала стареть», — рассказывает дама.

«Сама я этого практически не замечала, но мои друзья начали жаловаться, что я нашла секрет вечной молодости, которым ни с кем не делюсь. В школе, где учился сын, другие мамочки спрашивали, прибегала ли я к пластическим операциям или же спускаю целые состояния на крема для ухода за кожей».

По словам Шимми, она не зациклена на своем внешнем виде и не любит вертеться перед зеркалом. Свою феноменальную моложавость она объясняет хорошей наследственностью.

Во путешествий мама с сыном регулярно попадают в забавные ситуации. Даже на родительском собрании Шимми сказали, что «предпочли бы увидеть маму вместо старшей сестры Амина (так зовут ее сына)».

Парадоксально, но у Шимми есть еще одна особенность, которая должна была помешать ей выглядеть так молодо. Она страдает гастропарезом (форма расстройства двигательной функции желудка) из-за чего ей порой бывает дурно до 60 раз за день.

И даже несмотря на это, на любой фотографии она выглядит не только молодо, но и вполне жизнерадостно.

«Я должна бы была выглядеть совсем плохо, однако мне удается держать себя в руках. Я бы очень хотела, чтобы у меня все-таки был секрет, которым я могла бы поделиться, но, увы, его нет», — признается Шимми в интервью Daily Mail.