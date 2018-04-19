Хлои Кардашьян осталась с Тристаном Томпсоном, несмотря на уговоры близких

Несмотря на то что семейство Кардашьян умоляло Хлои уехать из Кливленда, где она живет с Тристаном Томпсоном, и забрать с собой новорожденную малышку Тру, девушка неожиданно ответила матери и сестрам отпором. Но дело, как уверяют источники, не в том, что Хлои простила неверного баскетболиста: просто она считает, что для Тру будет лучше, если Тристан тоже проведет с ней как можно больше времени хотя бы в самые первые месяцы. «Она очень ценит помощь и поддержку, которую ей продолжает оказывать ее семья. Но Хлои уверена, что нельзя просто взять и оторвать ребенка от отца: общение с ним так же важно для Тру, как и ее материнское присутствие. Если бы Хлои сейчас улетела в Лос-Анджелес вслед за сестрами, прошло бы немало времени, прежде чем Тристан смог бы выбиться из рабочего графика и присоединиться к ним», — рассказал инсайдер.

Ну а пока семейство Кардашьян — Дженнер по-прежнему считает, что Томпсону больше нечего делать в их семье. Дошло до того, что даже бывший муж одной из сестер, Кортни, которого также не раз уличали в изменах, решил дать Тристану дружеский совет, как вести себя в этой ситуации. « Скотт Дисик лучше прочих знает, что значит попасть в опалу Крис Дженнер и всех ее девчонок. Они с Тристаном общаются, поэтому Скотт решил помочь парню. В общем-то, никакого особого секрета тут нет: главная задача Томпсона сейчас — растопить лед в сердце Крис, потому что все держится на ней. Скотт даже рассказал Тристану, какие она любит цветы, шоколад и прочее, как ее можно умаслить, что говорить… Он тот еще хитрый ублюдок, но его тактика всегда работала: даже несмотря на разлад с Кортни, он остался в хороших отношениях со всей ее семьей», — поделился источник. Ох, что-то нам подсказывает, что в этом случае на подарки для Крис Дженнер, не говоря уже о Хлои, Тристану Томпсону придется хорошенько разориться, если он действительно хочет загладить свою вину!

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите