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Мужчины выбрали самую сексуальную девушку в Инстаграме
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Мужчины выбрали самую сексуальную девушку в Инстаграме 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Журнал Playboy, который считается экспертом по женским телам, опубликовал список из пятидесяти самых соблазнительных женщин в Инстаграме. На первом месте оказалась колумбийка Каролина Рамирес.
Сотрудники журнала попросили мужчин прислать ссылки на страницы тех женщин, кто без стеснения выкладывает откровенные снимки в Инстаграме, и на кого приятно посмотреть. Из них Playboy составил рейтинг самых сексуальных блогеров этой социальной сети. Как определяли, кто какое место займет, неясно, но на первой строчке оказалась колумбийская модель Каролина Рамирес.
Сомнения отпадают, если посмотреть на обложку мексиканской версии журнала — там Каролина позирует в одной курточке, обнажая свою пятую точку. И посмотреть там есть на что, ведь Каролина вовсе не худосочная модель, а женщина, имеющая формы, хоть и очень подкачанные и ухоженные. А вот ее лицо российским женщинам не понравилось. «Боже, на что там смотреть» «Старая, не ухоженная, мужепободная женщина. Неужели мужчинам это нравится?» «Вот и все ясно: разделась, а только это мужикам и надо. На лицо, похоже, вообще не смотрят» «Меня даже радует, что она так старо выглядит, раз мужчинам это нравится»
У Каролины уже около 100 тысяч подписчиков в Инстаграме и своему успеху она обязана рейтингу, ведь такой ажиотаж появился именно после него.
А вот 29-летняя южноафриканка Кэндис Свейнпол стала самой высокооплачиваемой моделью нижнего белья и купальников в популярной социальной сети Инстаграм, оставив позади других знаменитых красавиц. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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