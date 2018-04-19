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Психологи научат жителей Северного Тушина справляться со стрессами
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Психологи научат жителей Северного Тушина справляться со стрессами 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Во вторник, 24 апреля, в Северном Тушине пройдет психологический семинар «Стресс и его проявления. Что делать?».
— Вся наша жизнь — это периодические стрессовые ситуации. Их много, и все они разнообразны. Какова роль стресса в жизни человека? Как он на нас влияет? Что делать, если вы попали в стрессовую ситуацию? Как можно снять напряжение? Участники семинара получат возможность найти ответы на эти и другие вопросы, связанные с темой стресса, а также ознакомиться с некоторыми методами саморегуляции, — сообщила руководитель филиала «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи населению Елена Ракитина.
Семинар будет проходить по адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1. Начало в 19.00. Продолжительность — 1,5 часа. Предварительная запись по телефону 8 (495) 944-45-04.
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