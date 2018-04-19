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Прославившаяся благодаря продаже девственности румынка призналась во лжи
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Прославившаяся благодаря продаже девственности румынка призналась во лжи 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Румынка Александра Кефрен (Aleexandra Kefren), прославившаяся благодаря объявлению о продаже собственной девственности, призналась, что вся история была выдумкой. Об этом сообщило издание Metro.
В 2017 году Кефрен опубликовала объявление на одном из эскорт-ресурсов о том, что готова выставить на аукцион возможность впервые провести с ней ночь. Тогда 18-летняя девушка объяснила, что пошла на этот шаг ради родителей, которых собирались выселять из дома за долги. Через четыре месяца после начала аукциона ресурс заявил, что Кефрен продала невинность за 2,3 миллиона евро (около 174 миллионов рублей).
Год спустя Кефрен заявила, что не собиралась делать ничего подобного, и вся история о продаже девственности — выдумка. Она заверила, что сайт сделал ей «маркетинговое предложение, которое помогло бы сделать карьеру в модельном бизнесе». Более того, создатели сайта обещали ей, что ее семья никогда не узнает об объявлении. Однако, по ее словам, новость об этом разлетелась по всему миру буквально на следующий день, родители и друзья отвернулись от нее, а жизнь «превратилась в ад».
После произошедшего у девушки началась депрессия, и ей пришлось посещать психологов. Однако Кефрен призналась, что смогла преодолеть ее и сейчас счастлива вместе с мужем.
Создатель ресурса подтвердил, что сделка действительно не была совершена, но отметил, что отказался от сотрудничества с Кефрен, так как у нее был парень.
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