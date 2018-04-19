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Найдена самая красивая инстаграм-модель мира
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Найдена самая красивая инстаграм-модель мира 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Очаровательная колумбийская блоггерша официально признана самой желанной персоной Инстаграм. Каролина Рамирес получила место на обложке главного мензина планеты и собирается в мировое турне.
За сутки до победы количество фанатов Каролины повысилось до ста тысяч человек. Судя по всему, это только начало — девушка обещает поклонникам новый горячий фотосет в ближайшее время.
Каролина Рамирес родилась и выросла в Медельине, том самом, где вел свои грязные делишки Пабло Эскобар. Девушка зарабатывает на жизнь модельным бизнесом и время от времени берется за персональные фитнес-тренировки.
Я люблю спорт и проводить время со своей семьёй. Я также обожаю путешествовать и познавать мир и его многообразие культур, традиций и кухни — Каролина Рамирес
Видимо, понятия о красоте у современных блоггеров и ученых серьезно различаются. Недавно биологи назвали самую идеальную женщину мира — вот несколько ее лучших фото.
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