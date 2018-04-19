«Нужно много документов»: суд Перми рассмотрел дело девушки, 30 лет прожившей без паспорта

Марина-Вероника, якобы прожившая 30 лет без паспорта, попыталась доказать, что родилась в Перми в июне 1986 года. Судья Индустриального районного суда выслушала девушку и ее названного брата Василия Разепина, но не смогла удовлетворить заявление.

История Марины-Вероники стала известна в конце марта этого года. Тогда девушка, пожелав остаться анонимной, рассказала, что всю свою жизнь прожила с бабушкой, нашедшей ее младенцем на улице. Но недавно бабушка умерла, и теперь она не знает, как жить дальше, ведь у нее нет образования, документов и возможности получать медицинскую помощь. Помогать Марине-Веронике в получении паспорта взялся ее названный брат Василий Разепин — сын бабушки. Но в программе «Мужское/Женское» пермякам не поверили, назвав их аферистами.

Добиться получения паспорта Марина-Вероника и Василий решили через Индустриальный районный суд. Девушка подала туда заявление с просьбой установить факт ее рождения в Перми 5 июня 1986 года. По словам Василия Разепина, сделав это, его названная сестра сможет стать обладательницей свидетельства о рождении, а затем и российского паспорта.

Несмотря на то, что в заявлении указана конкретная дата, Марина-Вероника не знает, когда она родилась. Также девушка не смогла назвать имя, данное ей при рождении.

— Я не помню. Знаю только то, что мне рассказывала бабушка, — заявила Марина-Вероника.

В обращении к суду она изложила версию своего появления в семье Разепиных, отличающуюся от той, что озвучила ранее.

— В возрасте около семи лет Ирина Рахматуллина (родная сестра Василия, — прим. автора) нашла меня на рынке без сознания. Впоследствии я жила с ней, и переехала к Светлане Михайловне Разепиной (матери Ирины и Василия, героиня называет ее бабушкой, — прим.автора) около десяти лет назад, — сказано в заявлении Марины-Вероники.

В зале суда девушка призналась, что заявление готовила не она, так как не умеет читать и писать, но поставила на нем свою подпись. Судья рекомендовала Марине-Веронике и ее названному брату тщательно подумать над тем, какого результата они хотят добиться.

— Чтобы получить свидетельство о рождении, нужно предоставить очень много сведений: информацию о родителях, национальность и многое другое. Если вы не можете это сделать, вам стоит изучить, какие документы нужны для получения паспорта, минуя свидетельство о рождении. Возможно, требования будут более выполнимы, — посоветовала судья.

Сегодня Индустриальный районный суд не решил, удовлетворить или нет заявление Марины. Следующее заседание пройдет в начале мая.

После заседания корреспондент 59.ru пообщался по телефону с сестрой Василия Разепина Ириной Рахматуллиной.

— Веронику — тогда девушка назвалась так — я встретила в 1994 году на центральном рынке. Там у меня было летнее кафе, и я всегда отдавала вчерашний шашлык беспризорникам. Как-то раз поесть пришла и Вероника. Она выглядела на 15-17 лет, так что сейчас ей должно быть около сорока, — рассказала Ирина. — Вероника говорила, что у нее была метрика (документ о рождении, — прим. автора), но она потеряна. О своем детстве Вероника не вспоминала, говорила, что помнит себя с 12-14 лет. С нами девушка никогда не жила. Я приводила ее помыться к моей маме Светлане

Михайловне, а потом она осталась у нее жить. Вероника говорила, что не в первый раз ухаживает за стариками — раньше у нее была другая бабушка.

Придет ли она на следующее заседание суда, Ирина сказать не смогла, но заявила, что желает Марине-Веронике добра, и хочет, чтобы она устроила свою жизнь.