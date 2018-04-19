Горячие девушки из «страны льдов»: 16 интригующих исландок

День утюга, супа и гармошки — это, конечно, хорошо, но нам больше нравятся праздники, посвященные женской красоте. Особенно те поводы, по которым не нужно дарить подарки.

И хотя в нашей стране, безусловно, живут самые прекрасные женщины, это вовсе не значит, что в других странах острый дефицит красавиц. 19 апреля — день девушек в Исландии. Великолепный повод познакомиться с очаровательными представительницами «страны льдов».

Правнучки гордых викингов

@icestory.pl Давным-давно, если конкретнее — больше тысячи лет назад, в Норвегии правил король по имени Харальд I. И вот некоторые жители страны были с ним категорически не согласны. И в знак протеста уехали от него подальше — на безлюдные острова. Так началась история Исландии.

И хотя суровые пираты-викинги много где плавали и бывали, но Исландия — единственная страна Скандинавии, где их и сейчас поймут без перевода. Потому что их язык почти не менялся на протяжении многих веков. А еще у них нет фамилий. Только имена и отчества. Но, наверное, когда жителей в стране всего 320 тысяч, в таких формальностях нет нужды.

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Нордическая красота

На всякий случай напомним, что «норд» — это север. А север — это холод. Наверное, поэтому красота девушек нордической внешности, в отличие от жарких красоток юга, немного прохладная и отстраненная.

У них очень светлые волосы и тонкая кожа, которые делают их похожими на фей, эльфов и русалок (персонажей скандинавского фольклора). Среди голливудских представительниц этого типа внешности — Николь Кидман , Кирстен Данст и Кейт Бланшетт . Но «снежные королевы» из нашей подборки не хуже.

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Горячие жительницы «страны льдов»

Исландия переводится как «ледяная страна», но это не значит, что это царство вечного холода. Так, в июле показатель температуры на термометрах местных жителей может подняться до +20, а в январе держится около −1.

Но ледники в Исландии все-таки есть. Они называют их «йёкюдль». И пылкие исландки с удовольствием фотографируются на Ватнайёкюдле, Мирдальсйёкюдле и прочих Эйяфьядлайёкюдлях. Кошмар, как они это произносят?

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