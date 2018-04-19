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Горячие девушки из «страны льдов»: 16 интригующих исландок
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Горячие девушки из «страны льдов»: 16 интригующих исландок 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
День утюга, супа и гармошки — это, конечно, хорошо, но нам больше нравятся праздники, посвященные женской красоте. Особенно те поводы, по которым не нужно дарить подарки.
И хотя в нашей стране, безусловно, живут самые прекрасные женщины, это вовсе не значит, что в других странах острый дефицит красавиц. 19 апреля — день девушек в Исландии. Великолепный повод познакомиться с очаровательными представительницами «страны льдов».
Правнучки гордых викингов
@icestory.pl  Давным-давно, если конкретнее — больше тысячи лет назад, в Норвегии правил король по имени Харальд I. И вот некоторые жители страны были с ним категорически не согласны. И в знак протеста уехали от него подальше — на безлюдные острова. Так началась история Исландии.
И хотя суровые пираты-викинги много где плавали и бывали, но Исландия — единственная страна Скандинавии, где их и сейчас поймут без перевода. Потому что их язык почти не менялся на протяжении многих веков. А еще у них нет фамилий. Только имена и отчества. Но, наверное, когда жителей в стране всего 320 тысяч, в таких формальностях нет нужды.
@celina.js  @stephi.wald
@likeamountaingirl
@shneider.svek
@girls.of.football
Нордическая красота
На всякий случай напомним, что «норд» — это север. А север — это холод. Наверное, поэтому красота девушек нордической внешности, в отличие от жарких красоток юга, немного прохладная и отстраненная.
У них очень светлые волосы и тонкая кожа, которые делают их похожими на фей, эльфов и русалок (персонажей скандинавского фольклора). Среди голливудских представительниц этого типа внешности — Николь Кидман, Кирстен Данст и Кейт Бланшетт. Но «снежные королевы» из нашей подборки не хуже.
@noatherunner
@nordicgirrrls
@scandinaviaworld
@ale.cristallo
@euro2016babes
Горячие жительницы «страны льдов»
Исландия переводится как «ледяная страна», но это не значит, что это царство вечного холода. Так, в июле показатель температуры на термометрах местных жителей может подняться до +20, а в январе держится около −1.
Но ледники в Исландии все-таки есть. Они называют их «йёкюдль». И пылкие исландки с удовольствием фотографируются на Ватнайёкюдле, Мирдальсйёкюдле и прочих Эйяфьядлайёкюдлях. Кошмар, как они это произносят?
@arnayr
@kerrylinney
@icepacphotography
@girlsandplaces
@next_model_shoutout
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