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ММКФ 2018: Подготовка звезд к выходу на ковровую дорожку кинофестиваля
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ММКФ 2018: Подготовка звезд к выходу на ковровую дорожку кинофестиваля 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Всего пару часов, и в Интернете появятся первые фотографии с открытия Московского Международного кинофестиваля (ММКФ 2018). ММКФ 2018: Подготовка звезд к выходу на ковровую дорожку кинофестиваляА пока, полным ходом идет подготовка звезд к выходу на ковровую дорожку одного из самых значимых событий в мире кино. По традиции, официальный стилист ММКФ журнал Instyle вместе с лучшими визажистами и стилистами помогает актрисам завершить свой образ к важному мероприятию. Чуть позже, мы поделимся фоторепортажем с ковровой дорожки церемонии открытия кинофестиваля, а так же покажем лучшие образы этого громкого события. Следите за нашими новостями.
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