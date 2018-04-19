«Комплекс отличника»: взрослые проблемы детской привычки

«Я должен сделать это лучше всех, или мне вообще незачем браться за эту работу!», — знакомая фраза? А если не получится сделать «лучше всех»? Ложиться и помирать? Или все-таки признаться себе, что попросту невозможно быть во всем всегда лучше всех? Ведь даже на избранной стезе, где, кажется, тебе действительно нет равных, порой встречаешь людей, которые на голову выше и профессиональнее.

Подобное отношение к себе, своим способностям и возможностям у психологов носят конкретное и точное название: «комплекс отличника». Хотя далеко не всегда в аттестатах и дипломах страдающих им красуются одни пятерки. Дело в другом: в неумении признавать за собой право на ошибки. И ладно бы за собой! Почти всегда люди, подверженные «комплексу отличника», отказывают в праве на ошибку другим. И, соответственно, лишаются и нормальной карьеры, и нормальной жизни.

Как получаются «отличники»

Прежде чем говорить о том, чем именно мешает «комплекс отличника» и можно ли от него избавиться, поговорим о том, откуда он берется. Психологи едины во мнении, что у этого комплекса есть два источника: генетический и психологический.

Генетический — когда один или оба родителя-«отличники». Поскольку, как утверждает врач-психотерапевт Николай Нарицын, чтобы обзавестись «комплексом отличника», человек должен быть психастеником и истероидным типом. А такие особенности психики успешно наследуются.

Психологический — постоянное требование быть лучшим, которое ребенок слышит со стороны взрослых. Именно неослабевающее ожидание, что чадо будет во всем служить примером для остальных, приводит к неприятным последствиям. Приученный к тому, что единственный способ выделиться — это получать хорошие отметки и похвалы, ребенок постепенно перестраивает свою систему ценностей. И к моменту окончания школы, а тем более — института, он уже не может жить в другой системе.

«Строго говоря, человек с «комплексом отличника» живет не для себя, а для своего оценщика, который вроде как должен (или хотя бы обещает) поставить ему вожделенную «пятерку», — говорит Николай Нарицын. — Подчас такие отличники адаптируются в школе именно посредством отличной учебы: при всей их «сомнительности» им нет нужды придумывать еще какие-то заранее заготовленные модусы поведения, им пока все ясно: получай везде пятерки — и угодишь родителям и учителям».

Но и школьные, и институтские годы пролетают очень быстро. Приходит время выходить на работу — и именно тут «отличника» поджидает главная опасность. Он, привыкший жить в ожидании постоянной сторонней оценки, вдруг попадает в ситуацию, когда его демонстрация способностей и умений зачастую вызывает не положительный, а отрицательный отзыв. И наступает катастрофа.

Работа над собой

Как человек с «комплексом отличника» воспринимает начало взрослой жизни, начало профессиональной карьеры? Как очередной вызов, очередную необходимость проявить себя как можно лучше, заслужить как можно более высокую оценку. Но именно тут и кроется первый подводный камень. Далеко не всегда найдется коллега или начальник, который не просто заметит хороший результат усилий «отличника», но и выскажет вслух свою оценку. Так возникает первая трещина в броне представлений «отличника» о мире: он больше не может рассчитывать на постоянную стороннюю оценку.

Вторая трещина, еще более глубокая, рождается, когда коллеги или начальники начинают подчеркивать недостаточную квалификацию «отличника». В старательности ему, конечно, не откажешь, но она не способна подменить знания. А чтобы овладевать ими, он привык ориентироваться на сторонние оценки, а не на собственную потребность. Получается замкнутый круг: нет хороших оценок — незачем накапливать знания, недостаточно знаний — нет хороших оценок.

Третья трещина, которая способна привести к полному разрушению брони и тяжелому психологическому удару по «отличнику» — негативная реакция окружающих. А она почти неизбежна. Ведь страдающий «комплексом отличника» человек, как считают психологи, катастрофически неспособен смириться как с собственными, так и чужими недостатками. Как правило, такой сотрудник готов поучать всех вокруг, нисколько не стесняется делать окружающим замечания — и при этом очень болезненно реагирует на чужой успех. Нетрудно предугадать реакцию коллектива, правда же?

«Но ведь стремление к совершенству, способность много и тяжело работать, чтобы отлично справиться с задачей наверняка должны высоко оцениваться начальством!», — может возразить кто-то. Должны. И оцениваются — до определенного момента. Точнее, до тех пор, пока руководитель сотрудника с «комплексом отличника» не привыкнет к тому, что этот работник всегда все делает замечательно. А когда привыкнет, перестанет обращать на это особое внимание — зато начнет обращать внимание на завышенные требования подчиненного к окружающим. В том числе — и к нему самому. Вот с этим не станет мириться ни один руководитель, и финал становится совершенно предсказуемым.

«Двойка» за семейную жизнь

Ну ладно, в профессиональной сфере «отличник» почти всегда оказывается в невыгодной позиции, но, наверное, он может компенсировать это в семье? Кому же не понравится жить с человеком, который все может сделать на отлично, которым можно управлять с помощью похвалы и одобрения?! Оказывается — почти никому не понравится.

Это, как говорят психологи, тоже проявляется не сразу. Зато — по всем фронтам. Для самого «отличника» причиной огорчения может стать что угодно. Скажем, муж решил дать жене возможность подольше поспать в выходные и специально поднялся раньше нее, чтобы приготовить ей завтрак. Но не учел, что супруга страдает «комплексом отличника». Как результат, женщина впадает в тяжелейшую депрессию, потому что поступок мужа воспринимает как молчаливую претензию: дескать, решил сам приготовить завтрак, потому что у нее он получается невкусным!

А для тех, кто живет с «отличником», постепенно его стремление к совершенству во всем и, главное, во всех становится тяжелым раздражающим фактором. Действительно, тяжело каждый день получать указания на допущенные ошибки и недочеты, слушать поучения, как правильно и как неправильно делать простейшие домашние дела. Да и опасность в любой момент невинным словом или действием вызвать депрессию у супруга — тоже нелегкое испытание. Как следствие, супруг «отличника» постепенно меняет свое положительное отношение на отрицательное, чем причиняет своему партнеру еще больше огорчений. Возникает замкнутый круг, из которого порой невозможно выйти без профессиональной психологической помощи.

Научите его падать!

А вообще, можно ли избавиться от «комплекса отличника» или хотя бы превратить его из недостатка в достоинство? Или это — пожизненный диагноз, обреченный становиться все более и более тяжелым? «Что можно ли извлечь что-то полезное из негативного, на первый взгляд, „комплекса отличника“? — задается вопросом психолог Алена Бернацкая. — Например, настойчивое стремление к совершенству в комплексе со скрупулезной работой над мелочами способно создать истинный шедевр, а человека сделать мастером-виртуозом».

Действительно, понимание своих сильных и слабых сторон — это преимущество для любого человека. И «отличник» — не исключение. Если только он сумеет избавиться от важнейшей составляющей своего комплекса — постоянной ориентации на сторонние оценки. «Если вам трудно игнорировать чужие комментарии, вы не можете освободиться от ожидания одобрения со стороны, снизьте их значимость, поставьте на „второе место“, — советует Бернацкая. — Думайте об оценке ваших действий только как о выражении отношения к ним высказывающегося».

Как считает психолог Николай Нарицын, «комплекс отличника — это вовсе не пожизненный приговор, как, к сожалению, нередко думают многие, даже если он сформировался в результате каких-то воздействий родителей, решавших таким образом и свои какие-то проблемы и задачи». «Если вам лично вот такая зависимость от потребности в оценках, от постоянных оценочных ситуаций мешает, если лично вам такое положение дел действительно некомфортно и невыгодно, то от всего этого вполне можно избавиться, — говорит Нарицын. — В иных случаях человеку элементарно не хватает информации о том, откуда этот комплекс берется, из чего составляется и так далее». Нередко уставшему от собственного комплекса человеку бывает достаточно даже статьи в популярном журнале, чтобы поставить самому себе «диагноз» и начать исправлять ситуацию.

А близким и коллегам «отличников» можно посоветовать в первую очередь быть более терпимыми к ним. При этом не стоит усугублять их зависимость от сторонних оценок, постоянно подкармливая «добрым словом». Напротив, нужно постараться убедить их в том, что любая ошибка — это не вселенская катастрофа, а небрежно выполненная работа — не повод для трагедии. В конце концов, главной проблемой «отличников» является, образно говоря, неумение падать. Так помогите им научиться падать и вставать, конечно, тоже!