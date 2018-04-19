Формула успеха: как стать большим боссом, если вы женщина

Все больше женщин занимают руководящие должности в корпорациях и международных компаниях. Никого уже не удивляет, что в кресле топ-менеджера крупной компании сидит женщина. Стереотип о том, что место женщины на кухне разбивается о действительность: в России уже не первый год самый большой процент в мире женщин-руководителей — 47%.

Во многих странах Евросоюза на государственном уровне утверждают квоты для женщин в совете директоров: 44% в Исландии, 39% в Норвегии, 36% во Франции и 26% в Германии.

Корреспондент Forbes Woman поговорила с четырьмя женщинами-руководителями высшего звена и попросила поделиться их своим опытом и дать несколько советов тем, кто хочет добраться до вершины карьерной лестницы, но не знает, как это сделать.

Алена Фомина. «Облик идеального руководителя высшего звена достаточного универсален, хотя образ женщины–лидера обладает своей индивидуальной спецификой», — говорит генеральный директор АО ЦНИИ «Электроника»

Если вы нацелены на карьеру и мечтаете стать лидером команды, она рекомендует следующее:

1. Приготовьтесь много работать. Первый шаг к реализации любой цели — захотеть. Но захотеть — значит сделать. Если вы не готовы для этого очень много работать, преодолевать трудности, жертвовать личным временем, пропускать многое через себя эмоционально, то вы этого не хотите. Несмотря на высокий социальный и финансовый статус, эта должность означает пропорциональную огромную ответственность и жертвенность ради успеха компании.

2. Не бойтесь быть «другой». По сравнению с руководителями-мужчинами, женщина-лидер более эмоциональна, что не позволяет ей руководить в мужском «авторитарном» стиле управления. Зато мы можем выстроить более гибкую политику управления. Женщина-руководитель не должна стремиться стать жестким лидером — лучше оставить это коллегам-мужчинам. Используйте потенциал уникальных женских качеств: мы другие, но кто сказал, что это наша слабая сторона?

3. Ведите других за собой. Великих лидеров отличает невероятная харизма, умение повести за собой и зажечь окружающих своими ценностями. Человек, который живет успехами и проблемами команды, чувствует причастность к общему результату, будет по-настоящему увлечен своей работой. А увлеченные люди могут достичь невероятных результатов — такой мотивации не даст ни один финансовый бонус. Лично для меня на первом месте стоит создание настоящей команды, в которой, работая зачастую в графике 24/7, все друг другу чуть больше, чем просто коллеги — мы становимся в какой-то степени семьей.

4. Смиритесь со статусом «вечный студент». Настоящий лидер всегда критически оценивает самого себя, он идет на повышение квалификации, получает дополнительное образование, ученую степень или диплом МБА, постоянно читает как деловую, так и художественную литературу. Самые нестандартные идеи и решения приходят не столько в рамках профессионального опыта, сколько за счет синергии разных областей знаний.

5. Убейте в себе интроверта. «Топовый» СЕО умеет наладить общение не только с подчиненными, но и поддерживать активное деловое общение с коллегами из других сфер бизнеса, ведь всегда кто-то из них может стать отличным стратегическим и коммерческим партнером компании. Самые удачные взаимоотношения, как правило, завязываются в рамках неформального общения, поэтому настоящий СЕО выбирает «правильные» хобби, способные принести ему интересные знакомства.

Вице-президента компании Newtrax в России и СНГ Ольга Стагурова говорит, что для нее никогда не имело значения, как называлась ее должность, если у нее хватало полномочий и статуса для претворения идей в жизнь.

«В кризисный момент я создала компанию и возглавила ее. Надо отметить, что предложения моих коллег стать генеральным директором несколькими годами ранее я воспринимала с ужасом, мне было страшно. Это же огромная тяжелая ноша, ответственность за людей, не только за себя, но и за сотрудников, за бизнес. За 11 лет я втянулась и сейчас для меня эта обычная рутинная работа. Такая же, как и любая другая, только в ней есть больше места для творчества и возможности принятия решений», — делится опытом Стагурова.

Девушкам, желающим стать CEO, она советует:

1. Забудьте о перфекционизме. Невозможно все делать на отлично, поэтому надо расставлять приоритеты: что-то делаем хорошо, что-то на среднем уровне, а что-то как получится.

2. Доверяйте и делегируйте. У CEO много задач и мало времени в сутках. Поэтому без делегирования не обойтись.

3. Четко проводите границы между работой и личной жизнью. Например, я поставила себе цель начинать в 9:00 и заканчивать работу в 18:00, в выходные — отдыхать. Первое время было тяжело, но со временем поняла, что это правильно. Со всей силой отработала, затем переключилась, забыла про работу и провела время с семьей. Чередование работы и отдыха держит в тонусе.

4. Делайте что должно, и будь, что будет. Понимаем пределы своих возможностей. Не все зависит от вас. Вы не можете управлять своими клиентами, но можете делать то, что напрямую зависит от вас.

5. Если что-то решили, действуйте решительно и идите до конца. Только так можно достичь желаемой цели.

Екатерина Осина, генеральный директор Teleperformance Russia Group выделяет три ключевых фактора, которые необходимы женщине— руководителю:

1. Работайте над собой. У хорошего руководителя должна быть развита самодисциплина. Важно уметь организовать себя и свое рабочее время так, чтобы справляться с высокой нагрузкой. Каждый день — это встречи с коллегами, заказчиками и партнерами в офисе и за его пределами, электронная переписка. Нужно эффективно выстроить рабочий процесс, чтобы уделить достаточно внимания каждой задаче.

2. Мотивируйте. Хороший руководитель умеет доносить до подчиненных миссию компании, объяснять, в каком направлении мы движемся и почему выбираем именно такую стратегию. Я стараюсь сделать все внутренние бизнес-процессы максимально прозрачными. Если у менеджеров возникают вопросы, я всегда рада на них ответить. Кроме того, важно помнить, что все мы люди: у всех бывают неудачи, сомнения и страхи — в такой ситуации я стараюсь помочь и поддержать человека. Сотрудник должен чувствовать себя нужным компании, только тогда он будет заинтересован в достижении отличных результатов.

3. Будьте примером для подражания. Надо быть требовательным к себе. Я считаю, что могу нести в коллектив только те убеждения и взгляды, которых сама придерживаюсь. Это честно. Простой пример: если я требую от сотрудников приходить в офис вовремя, то и сама не опаздываю. Поступки не должны расходиться со словами, это лежит в основе доверия внутри команды.

Оксана Кухарчук, генеральный директор «Корпоративного университета МТС », замечает, что если вы хотите быть успешной женщиной-лидером, всегда оставляйте время для себя и семьи, следите за своим психологическим и физическим здоровьем.

По ее словам, чтобы стать СEO, нужно придерживаться простых правил:

1. Сформируйте команду. Окружайте себя людьми, умеющими принимать решения и дополняющими ваши зоны роста. Компетентная и динамичная команда — возможность реализовывать больше проектов и заняться стратегическим планированием, не зависая на микроменеджменте.

2. Будьте гибкими. Стартапы сейчас побеждают в войнах с корпорациями. Они оперативно меняются, слушая предпочтения и ожидания клиентов, корректируют потребительскую линейку и монетизацию, улучшают клиентский опыт. Cкорость принятия решений, аналитика и системное видение ситуации — компетенции, дающие преимущества женщинам CEO.

3. Слушайте интуицию. Интуитивные решения приходят, когда вы глубоко погружены в тему. Их не просто обосновать с аналитической позиции, но, нарабатывая определенный опыт, экспертизу в вопросе, последующие решения и шаги принимаются бессознательно, на уровне интуиции.

4. Продумайте свой имидж. Ваш образ — то, что вы транслируете вовне. И этот образ зависит от компании, в которую вы идете. Если вы работаете в розничной сети компании с драйвовой культурой — это один образ. Претендуя на позицию СЕО финансового института, вы должны выглядеть иначе. Важна каждая деталь, начиная от прически, заканчивая цветом маникюра. Помочь вам найти свой имидж может профессиональный стилист.

5. Найдите себе ментора. Ваши задачи — это вызовы. Главный вы уже приняли, решив встать у руля проекта. В работе будут ситуации, которые кто-то уже проходил и решал. Важно, чтобы рядом был наставник, столкнувшийся с подобными задачами на своем пути, к нему вы всегда сможете обратиться за советом.

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