Садовая мода на дикую природу, или Экологические сады в центре внимания

Ландшафтный, как и любой другой вид дизайна, подвержен влиянию переменчивой моды, которая волна за волной накатывает на детища садоводов. В последнее время нередко оказываются в фаворитах так называемые природные и экологические сады. В Западной Европе увлечение ими связано, в первую очередь, с деградацией, а в некоторых случаях и с почти полным исчезновением естественной растительности, поэтому вполне понятно стремление воспроизвести природный комплекс на частном участке земли.

Так называемые природные и экологические сады зачастую отражают попытки воспроизвести исчезающие естественные ландшафты

Именно эту попытку отражают многие современные дизайнерские проекты. Приведу несколько самых, мне кажется, красноречивых примеров, в том числе — с одной из выставок в Челси, традиционно считающейся законодателем садовой моды.

Домик в деревне

Лучшие работы ландшафтных дизайнеров — «деревенские» сады. Газоны полностью заменены луговыми травами. Самые обычные злаки (овсяница, ежа, тимофеевка, лисохвост и т.д.) расцвечены пёстрыми брызгами цветущего мака-самосейки, всем знакомой ромашки, котовника, календулы. Луговину пересекает грунтовая дорожка с лёгким изгибом, ведущая к покосившемуся деревенскому забору.

"Деревенские" сады — современная пастораль для тоскующих по природе горожан

Бревенчатый дом с крышей, покрытой зелёным дёрном, за стены цепляются плетистые розы, у крыльца грубо сколоченный деревянный стол и такие же стулья, поодаль несколько плодовых деревьев. У окон высокая мальва в сочетании с дельфиниумами и пионами, лаванда, укрытая мягким облаком гипсофилы. В прохладной тени из-под ажурного папоротника выглядывают герань и незабудки. Есть и огород, где торчит кудрявая зелень морковки, виднеется тёмно-зелёная ботва свёклы и отсвечивает на солнце округлившийся бок кочанной капусты. Вдоль ограды цветастые стрелы наперстянки в мягком обрамлении манжетки. Всё это осенено кроной огромной лиственницы и старой ольхи, не хватает только кота на окошке да ягнёнка на лугу. Настоящая пастораль, созданная специально для ностальгирующих по природе городских жителей. Можно было бы сказать, что почти каждый дачный участок в Подмосковье может поспорить с выставочным садом, но что-то всё-таки удерживает от такого сравнения.

Хижина рыбака

Несколько другой тип экологического сада — это не просто «домик в деревне», а дом на берегу моря или реки, при первом же взгляде на который становится ясно, что здесь поселилась семья рыбака.

"Рыбацкая хижина" — еще один вариант экологического ландшафтного проекта

Во дворике сушатся сети, перевёрнутая лодка, рядом вёсла, старые деревянные бочки для засолки рыбы, небольшой сундук, явно перенёсший не один шторм. Вместо окна — иллюминатор. Медный судовой колокол (рында), дорожка отсыпана мелкой галькой. Растений немного, посадки лаконичны — большие хосты, несколько кочек осоки, травы, имитирующие прибрежную растительность.

Шале на пригорке

Ещё один пример экологического сада: на пригорке стоит дом-шале, у подножия разбит садик, идея которого в разнообразии, буйстве дикой природы. Богатый ассортимент многолетников между тем подобран с большим вкусом и тактом. В сочетании с самым обычным нивяником, клевером и шалфеем пышно цветут ирисы, наперстянки, сортовые монарды, герани, вероники. Пурпурные гейхеры перекликаются с подобранными в тон гвоздиками. Мощный акцент композиции — цветущий рододендрон.

Такой сад будет привлекать насекомых, птиц, ежей

От каменной скамьи, стоящей у границы сада, минуя небольшую террасу, устланную изумрудным дёрном, можно подняться по довольно крутой дорожке (местами со ступеньками из крупных обломков камней) к порогу дома. Сад и дом окружены густой живой изгородью, вдоль которой высажено несколько плодовых деревьев (яблоня, черешня, рябина). Предполагается, что такой сад будет привлекать насекомых, птиц, мелких грызунов, ежей.

И другие интересные сады

Довольно простой, но очень симпатичный садик переносит нас на юг Франции. Ухоженная виноградная лоза, несколько черешен, молодые оливы утопают в ковре из золотисто-лимонной календулы и пылающей оранжевым огнём эшшольции, чуть разбавленных каплями синих васильков. Есть здесь и крохотный огородик с полукруглыми грядками цветной капусты и салата, есть и плетень из гибких ветвей ивы и маленький прудик, почти заросший прибрежной растительностью. Завершает композицию невысокая башенка, увитая белой плетистой розой. Башня устроена из старого большого чана, в котором когда-то давили виноград. Дорожка вымощена грубым камнем в сочетании с отсыпкой из речной гальки и крупного песка.

Весьма популярный мотив ландшафтных проектов — старый, заросший сад Весьма популярен мотив старого, заросшего, возможно даже запущенного, сада. Его основной скелет составляют несколько деревьев с высоко поднятой кроной. Это могут быть и обычные клёны, небольшие лиственницы, черёмуха Маака с янтарной и очень декоративной корой. С таким же успехом используются и довольно редкая форма краснолистной берёзы, краснолистная алыча, исключительно эффектные пестролистные формы древовидных дёренов (д.флоридский, д.японский) и изысканный сорт клёна ясенелистного — ‘Flamingo’ с бело-розово-окаймлённой листвой. Под пологом крон в уплотнённой посадке — так, что стволы деревьев скрыты, — расположились кустарники: краснолистные барбарисы, парковые розы, цветущие вейгелы, присутствуют и пестролистные дёрены, но уже кустовидные (д.белый, д.кроваво-красный). В глубине — вечнозелёные рододендроны. Чтобы сад был интересен и зимой, посажены можжевельники — пирамидальные голубые (сорта м.скального и м.чешуйчатого) и распростёртые, заползающие на дорожку, спускающиеся с невысокой подпорной стенки, набегающие на каменистое обрамление небольшого водоёма. Казалось бы, уже не осталось места, но нет — каждый клочок открытой земли засажен многолетниками. Здесь хосты, море гераней всех оттенков синего и лилового цвета, астильба, очень популярные теперь лилейники. Сквозь листву орнаментальных многолетников проросли стрелки разнообразных луков, увенчанные голубыми и розовыми шарами соцветий. На солнечных местах много лаванды, шалфея, флоксов, мелколепестника, гипсофилы, высоких злаков.

Куда приведет эта извилистая тропинка?

Дорожка в таком саду обычно грунтовая или каменистая, выложенная из грубого плитняка. Щели между камнями заросли тимьяном, очитком, а там, где повлажнее, — мшанкой. Дорожки не имеют чётких очертаний, вдоль границ отсыпана галька или песок, сквозь который проросли где живучка, где арабис, где серебристая ацена.

Дизайнерские приемы, которые стоит взять на вооружение

Ощущение «дикого» сада передаётся не только загущенной посадкой, но и её разноярусностью. Многолетники высажены в 3–4 нерегулярных яруса, что создаёт эффект естественной подпологовой или луговой растительности. Несмотря на то, что наравне с природными видами используются обычные садовые растения, такой способ посадки уже сложно назвать традиционным миксбордером. Хотя «природными» многочисленные сорта гераней, луков, маков, лаванды, монарды, колокольчика или гвоздики можно считать лишь условно.

Эффект «дикого» сада создается, в том числе, посадкой многолетников в несколько нерегулярных ярусов

Есть и действительно совершенно необычные для нашего восприятия растения. Например, дизайнеры довольно активно включают в садовый ассортимент борщевик сибирский. Несмотря на то, что борщевик совершенно справедливо отнесён к сорнякам, отказать ему в декоративности нельзя. Надо заметить, что зонтичные в садах встречаются всё чаще, особенно высокорослые, потому что с их помощью создаётся верхний ярус «луговины» — очень мягкий в очертаниях, сквозистый, наполненный воздухом и солнцем. Эффект достигается за счёт высоко поднятого соцветия-зонтика, состоящего из мелких белых или розоватых цветков. Подобные посадки напоминают альпийское высокотравье. Учитывая моду на экологические сады, работают и селекционеры. В поле их зрения попали злаки и осоки и, конечно, луговые и лесные травы. Ассортимент сортов злаков и осок пополняется пестролистными формами, причём белые и золотистые пятна могут быть локализованы как вдоль, так и поперёк листа («зебра»). Очень интересны формы с укрупнёнными декоративными, иногда яркоокрашенными, поникающими или прямостоячими соцветиями-метёлками или колосками.

Герань очень популярна как у садоводов, так и у селекционеров

Селекция луговых и лесных трав направлена в первую очередь на получение широкого спектра окраски цветков и обилия цветения. В этом смысле лидирует герань, многочисленные виды и сорта которой, в том числе пестролистные и карликовые формы, находятся на пике популярности. Отдельную группу представляют папоротники. Не менее привлекательны и разнообразные луки, в изобилии представленные в выставочных проектах. Очевидно, что и малые архитектурные формы решаются в максимально приближенной к природе стилистике. Много дерева, старого или искусственно состаренного, природного камня, необливной керамики. Садовая мебель грубоватых форм, нарочито отсылающая к деревенским скамьям и столам, глиняные контейнеры в виде горшков, кувшинов и плошек также ассоциируются с деревенским бытом. Даже подпорки для высокорослых многолетников предлагается делать не из металла или пластмассы, а из обыкновенных сухих веток. В нашем представлении это нечто вроде обычного дворницкого веника, разобранного на составные части, которые ещё весной устанавливают шалашиком вокруг начинающего расти многолетника (дельфиниума, клематиса, аконита). Всю весну, пока растения не закроют полностью эти конструкции, цветник слегка напоминает кучу валежника. Но уже летом всё выглядит прекрасно.

За внешней «запущенностью» сада стоит большой труд ландшафтного дизайнера

Забавные садовые скульптурки разной живности, начиная от легко опознаваемых лягушек и жаб до уток, гусей, кур и даже овец, свиней, коров в натуральную величину — всё пронизано духом деревни. Выбиваются из общего строя эльфы с фонариками в руках и красивыми витражными крылышками. Но и они не противоречат тайным уголкам забытого и заросшего сада. Безусловно, природные, экологические, деревенские, забытые сады сегодня лидируют, но существуют и другие, не менее интересные направления, звёздный час которых ещё впереди. Елена Немова, ландшафтный дизайнер Возможно, вас также заинтересуют публикации:

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