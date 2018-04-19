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Бруклин Бекхэм засветился с еще одной девушкой
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Бруклин Бекхэм засветился с еще одной девушкой 

Журнал ОК! 1 час назад
Расставшись с моделью Хлоей Морец, Бруклин Бекхэм сполна ощутил вкус свободы. Сначала сын Виктории и Дэвида Бекхэма поцеловался на публике с моделью Playboy Лекси Вуд, а на днях прекрасно провел время с еще одной девушкой.
В своем Инстаграм парень опубликовал фото, на котором незнакомка закрывает лицо руками. Интернет-пользователи вычислили, что компанию Бруклину в тот день составила Синди Кимберли.
Бруклин Бекхэм и Синди Кимберли
Ранее у Бруклина были отношения с актрисой Хлоей Морец с 2014 года. Знаменитости то сходились, то расходились. В конце того года появились слухиоб их помолвке, но судя по всему молодые люди окончательно разошлись.
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