Бруклин Бекхэм засветился с еще одной девушкой

Расставшись с моделью Хлоей Морец , Бруклин Бекхэм сполна ощутил вкус свободы. Сначала сын Виктории и Дэвида Бекхэма поцеловался на публике с моделью Playboy Лекси Вуд, а на днях прекрасно провел время с еще одной девушкой.

В своем Инстаграм парень опубликовал фото, на котором незнакомка закрывает лицо руками. Интернет-пользователи вычислили, что компанию Бруклину в тот день составила Синди Кимберли.

Бруклин Бекхэм и Синди Кимберли

Ранее у Бруклина были отношения с актрисой Хлоей Морец с 2014 года. Знаменитости то сходились, то расходились. В конце того года появились слухиоб их помолвке, но судя по всему молодые люди окончательно разошлись.