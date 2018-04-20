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Как бойфренд Кортни Кардашьян поздравил звезду с днем рождения?
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Как бойфренд Кортни Кардашьян поздравил звезду с днем рождения? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
18 апреля у Кортни Кардашьян был день рождения — телезвезде исполнилось 39 лет. Встретила она праздник в кругу семьи: Мейсон (8), Пенелопа (5) и Рейн (3) подарили маме торт собственного приготовления.
This is so cute! #kourtneykardashian #penelopedisick #masondisick #reigndisick #khloekardashian #kimkardashianwest
Публикация от @ kardashianjenner22
18 Апр 2018 в 3:40 PDT  А после Кортни поздравил ее бойфренд Юнес Бенджима (25). Оказалось, что он решил сделать сюрприз возлюбленной (даже завязал ей глаза) и увез ее в Малибу. Они остановились в горах в роскошном трейлере Airstream. Там открывается прекрасный вид на город, который телезвезда уже успела показать в своем Instagram.
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Но и это еще не все. После Кортни ждала вечеринка в кругу семьи (мамы, сестер Ким (37) и Кендалл (22)) и близких друзей. Смотри фото и видео из Snapchat, вечер явно удался!
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Sisters 💕👑
Публикация от Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimkardashiansnap)
19 Апр 2018 в 9:38 PDT  Kourtney! Happy Birthday ♥️
Публикация от Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimkardashiansnap)
19 Апр 2018 в 9:28 PDT  sisters ruling the world
Публикация от Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimkardashiansnap)
19 Апр 2018 в 9:59 PDT  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-bojfrend-kortni-kardashyan-pozdravil-zvezdu-s-dnem-rozhdeniya/
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Анжелика Тиманина, Дарья Мороз и Артем Королев на вечеринке Tom Ford Fabulous Сергей Жуков и Регина Бурд открыли кондитерскую «Любовь и сладости» Бьюти-новинка от Николь Ричи и Urban Decay. Точно пригодится в отпуске!
Женский форум  Ещё 1 источник 
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