Как бойфренд Кортни Кардашьян поздравил звезду с днем рождения?

18 апреля у Кортни Кардашьян был день рождения — телезвезде исполнилось 39 лет. Встретила она праздник в кругу семьи: Мейсон (8), Пенелопа (5) и Рейн (3) подарили маме торт собственного приготовления.

18 Апр 2018 в 3:40 PDT А после Кортни поздравил ее бойфренд Юнес Бенджима (25). Оказалось, что он решил сделать сюрприз возлюбленной (даже завязал ей глаза) и увез ее в Малибу. Они остановились в горах в роскошном трейлере Airstream. Там открывается прекрасный вид на город, который телезвезда уже успела показать в своем Instagram.

Но и это еще не все. После Кортни ждала вечеринка в кругу семьи (мамы, сестер Ким (37) и Кендалл (22)) и близких друзей. Смотри фото и видео из Snapchat, вечер явно удался!

