Как Кортни Кардашьян отметила день рождения?

Вчера Кортни Кардашьян исполнилось 39! И первыми звезду реалити-шоу поздравили ее сыновья Мейсон (8) и Рейн (3) и дочь Пенелопа (5): они разбудили маму и зашли к ней с тортом из мороженого и клубники со свечкой. Правда, Мейсон не удержался и попробовал лакомство раньше времени.

This is so cute! #kourtneykardashian #penelopedisick #masondisick #reigndisick #khloekardashian #kimkardashianwest

A post shared by @ kardashianjenner22 on Apr 18, 2018 at 3:40pm PDT Напомним, Кортни встречалась со Скоттом Дисиком (34) почти 10 лет — с 2006-го по 2015-й. Но, устав от измен, бросила Дисика и сейчас счастлива в отношениях с Юнесом Бенджима (24). Со Скоттом они остались друзьями и продолжают вместе воспитывать детей.

Также Хлои поздравили и другие члены семьи. Ким (37) опубликовала в Instagram совместное фото и подписала: «С днем рождения, мой дорогой друг! Спасибо, что была со мной так долго, на протяжении почти всей моей жизни. Я не знаю, чтобы я делала без тебя!»

Happy Birthday to my oldest and wisest Sister! I LOVE YOU so much! I am so Thankful for you and God Bless You with another amazing year! Love Bob💙💙 pic.twitter.com/Csu1KRVf5q

— ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) April 18, 2018

Роб Кардашьян (31) тоже не остался в стороне. Он ответил на фото: «Вы такие крутые!» и сам поздравил «самую старшую и мудрую сестру» милым детским фото.

А Kайли Дженнер (20) совместила приятное с полезным — опубликовала анонс коллаборации Kourt & Kylie в честь дня рождения сестры!

