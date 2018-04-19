В центре на Коминтерна состоится тренинг для мам из Бабушкинского

В Культурном центре на Коминтерна 22 апреля состоится тренинг «Делаем добрую маму». Как рассказала PR-менеджер центра Светлана Шило , участницам помогут настроиться на новую волну и подзарядиться весенним настроением.

— На тренинге участницы ознакомятся с различными техниками арт-терапии, получат заряд позитивных эмоций, лучше узнают себя и свои желания, а также научатся их воплощать в жизнь максимально благоприятным способом, — отметила PR-менеджер центра.

Всех желающих ждут по адресу: ул. Коминтерна, д. 11/7. Начало в 18.30. Вход свободный по предварительной записи по телефону 8 (495) 471-45-66. (вт)