В Британии за домашнее насилие впервые осудили женщину: она пытала мужа, обливая его кипятком

Королевский суд Лутона в графстве Бедфордшир в Великобритании вынес приговор 22-летней Джордан Уорт, которая признана виновной в домашнем насилии. Девушка жестоко издевалась над своим гражданским супругом, который страдает гидроцефалией.

Уорт назначили наказание в виде 7,5 года лишения свободы, пишет

The Times . Это первый случай в истории британского судопроизводства, когда за семейную тиранию приговорили представительницу слабого пола.

Уорт также запретили на пожизненный срок вступать в какие-либо контакты с потерпевшим.

От рук молодой садистки пострадал ее ровесник Алекс Скил. Он на протяжении четырех лет терпел унижения и пытки, которым его подвергала возлюбленная. Иногда мужчина находился на волосок от смерти. «Физическое насилие началось девять месяцев назад, а четыре года до этого продолжались моральные унижения», — пояснил потерпевший.

Поначалу Джордан применяла легкие формы рукоприкладства вроде тычков и толчков, но, видя безропотность и беззащитность жертвы, вошла в раж.

Садистка хотела, чтобы ее «сделали счастливой»

Алекс Скил рассказывал, что познакомился с Джордан, когда ему было 16 лет. Они тогда вместе учились в Бедфордском колледже. Уорт стала для Скила первой любовью.

Примечательно, что девушка росла в благополучной семье в окружении любящих ее людей. Она хорошо училась в школе и в университете Хартфордшира, хотела стать учителем. Уорт занималась волонтерской работой в приютах для животных и собирала деньги на помощь детям в Африке.

На совместных фотографиях Скил и Уорт выглядели счастливыми. Они отдыхали вместе, целовались и улыбались на камеру. Однако в домашних стенах Джордан преображалась в изверга, а Алексу доставалась роль беспомощной жертвы.

Первый раз девушка серьезно избила сожителя во время ссоры, возникшей на почве мелкого ремонта с обновлением интерьера. Уорт посетовала, что у нее нет времени, чтобы покрасить стены на кухне. Тогда Скил выполнил эту работу. Но Джордан снова оказалась недовольна. Она требовала, чтобы Алекс покрыл стены третьим слоем краски. В сердцах юноша бросил, что никогда не сможет сделать ее счастливой.

Уорт сначала разрыдалась, а затем ударила Скила кулаком, схватила за голову и стала бить ею о край ванны. Это избиение произошло, когда пара проживала в Италии. Через два года Скил и Уорт вернулись на родину вместе со своим двухлетним сыном Уиллом, но Джордан продолжала вымещать злобу на муже.

По словам Скила, Джордан наносила ему раны ножом, поливала его кипятком, запрещала спать с ней в одной постели и решала, какую одежду ему нужно носить. Кроме того, девушка запрещала сожителю контактировать с родственниками и друзьями, ломала его мобильные телефоны и контролировала его страничку в соцсети Facebook.

"Иди и умри!"

Пострадавший говорит, что его родственники знали о насмешках и унижениях, которым его подвергала Джордан. Однако они не подозревали, что девушка опустилась и до изощренного физического насилия, передает

Ситуация усугублялась тем, что Скил страдал гидроцефалией (водянкой головного мозга), что делало его еще более уязвимой жертвой насилия.

Однажды девушка ударила сожителя по голове штекером для ноутбука. У Алекса началось кровотечение. Он просил любимую оказать ему помощь, но бессердечная девушка ответила: «Иди и умри!»

Молодой человек думал, что хуже быть уже не может, но Уорт изобрела новый вид пыток: стала поливать Алекса кипятком в тот момент, когда он спал. «Меня будила боль от кипящей воды на моей коже. Иногда я просыпался посреди ночи, когда это случалось», — рассказывает Скил.

Сама Джордан даже не считала свои действия насилием. Она утверждала, что Алекс провоцирует ее, используя «психологическое насилие».

Мужчина между тем похудел на 18 кг и стал весить 44 килограмма, его тело покрылось ушибами и ранами. В таком состоянии он уже не мог оказать физическое сопротивление садистке, даже если бы захотел. При этом Алекс продолжал держать в тайне происходящее даже от своих близких. А посещать врачей ему запретила властная сожительница.

Избавление пришло неожиданно, когда громкие крики, раздававшиеся в доме Уорт, встревожили ее соседей. Они вызвали полицию, а потом на место происшествия прибыли и медики. Они диагностировали у пострадавшего травмы руки и ожоги второй и третьей степени.

После этого Скил переехал к своим родителям в Бедфорд. Молодой человек опасался, что из-за травм у него начнется омертвение тканей, и это приведет к ампутации. «Мне сказали, что если бы я остался там дольше, я бы умер. Врачи и полицейские сошлись во мнении: мне оставалось прожить еще дней 10», — говорит Алекс.

Статистика свидетельствует, что случай Скила и Уорт далеко не единичный. Только в Англии и Уэльсе в течение года фиксируют более 700 тысяч случаев, когда жертвами домашнего насилия становятся именно мужчины. Это тоже является своеобразной платой за женскую эмансипацию и размывание гендерных границ.