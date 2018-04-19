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Москвичей пригласили на лекцию-семинар по психологии отношений
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Москвичей пригласили на лекцию-семинар по психологии отношений 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Библиотеки-читальни имени Ивана Тургенева пригласили горожан на лекцию-семинар «Созависимые отношения. Сломанное Я», посвященный психологии. Мероприятие состоится 20 апреля.
Гости лекции-семинара узнают о значении эмоциональной зависимости одного человека от другого и о том, чем это оборачивается для них обоих.
— Такие занятия у нас проводятся регулярно, два раза в месяц. Мы приглашаем профессиональных психологов и коучеров для организации всевозможных тренингов и консультаций. На занятиях обычно даются теоретические выкладки и выполняются практические задания. Лекции направлены на помощь людям, которые переживают какой-либо кризис или ищут мотивацию для самореализации, — поделилась Анастасия Антонова, специалист по связям с общественностью библиотеки.
С публикой пообщается Анна Юдина, сотрудник Московской службы психологической помощи населению.
Всех желающих присоединиться к обсуждению тонкостей психологии отношений приглашают в Тургеневскую гостиную по адресу: Бобров переулок, дом 6, строение 2. Вход свободный. Начало в 18:30.
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