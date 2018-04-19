Москвичей пригласили на лекцию-семинар по психологии отношений

Сотрудники Библиотеки-читальни имени Ивана Тургенева пригласили горожан на лекцию-семинар «Созависимые отношения. Сломанное Я», посвященный психологии. Мероприятие состоится 20 апреля.

Гости лекции-семинара узнают о значении эмоциональной зависимости одного человека от другого и о том, чем это оборачивается для них обоих.

— Такие занятия у нас проводятся регулярно, два раза в месяц. Мы приглашаем профессиональных психологов и коучеров для организации всевозможных тренингов и консультаций. На занятиях обычно даются теоретические выкладки и выполняются практические задания. Лекции направлены на помощь людям, которые переживают какой-либо кризис или ищут мотивацию для самореализации, — поделилась Анастасия Антонова, специалист по связям с общественностью библиотеки.

С публикой пообщается Анна Юдина, сотрудник Московской службы психологической помощи населению.

Всех желающих присоединиться к обсуждению тонкостей психологии отношений приглашают в Тургеневскую гостиную по адресу: Бобров переулок, дом 6, строение 2. Вход свободный. Начало в 18:30.