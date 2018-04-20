Ещё
Сестра Ким Кардашьян загорает в шерстяных трусах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сестра Ким Кардашьян загорает в шерстяных трусах 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Старшая из сестер, 39-летняя Корни Кардашьян, в очередной раз оправдала свой целомудренный образ.
Раз уж третьего ребенка Ким и Канье Уэсту подарила суррогатная мать, то звезда реалити может без всякого стеснения принимать солнечные ванны. И не бояться, что вот-вот из-за куста появятся папарацци и заснимут складки на животе или заподозрят у нее целлюлит.
Только вот, выложив очередную порцию пляжных снимков, Ким и не подозревала, что все внимание на себя привлечет ее старшая сестра — 39-летняя Кортни Кардашьян.
Да и могло ли быть иначе, если девушка явилась на пляж в шерстяном купальнике… Да и в нем Кортни, кажется, побоялась замерзнуть, а потому запаслась еще и блузой с длинными рукавами.
Мало сказать, что поклонников подобный наряд шокировал, тем более что сестры Кардашьян никогда не славились своей скрытностью. Некоторые уж было решили, что на улице и правда холодно… Но тогда как же Ким не мерзнет рядом с ней в микробикини?
Так что наиболее правдивым все же кажется предположение поклонников, что старшая из сестер и правда решила кардинально сменить имидж, поменяв стиль на более… целомудренный.
Что же, возможно, перемены связаны и с тем, что Кортни в этом году исполнится 40 лет и она уже несколько лет как отошла от фотосессий в мокрых купальниках и веселых тусовок, которые так любит устраивать ее знаменитая сестра.
Лучшие наряды ММКФ: Кожевникова — в цветах, а Решетова с голой грудью
Жена Николаева пожаловалась на большую грудь
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Уроки счастья: 10 жизненных принципов Василисы Володиной Дайнеко надела кимоно с огромным декольте Алла Михеева призналась с кем делит квартиру
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какой секс женщины готовы платить31
Звезды, успех которых всех почему-то бесит18
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь5
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение