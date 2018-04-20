Сестра Ким Кардашьян загорает в шерстяных трусах

Старшая из сестер, 39-летняя Корни Кардашьян , в очередной раз оправдала свой целомудренный образ.

Раз уж третьего ребенка Ким и Канье Уэсту подарила суррогатная мать, то звезда реалити может без всякого стеснения принимать солнечные ванны. И не бояться, что вот-вот из-за куста появятся папарацци и заснимут складки на животе или заподозрят у нее целлюлит.

Только вот, выложив очередную порцию пляжных снимков, Ким и не подозревала, что все внимание на себя привлечет ее старшая сестра — 39-летняя Кортни Кардашьян

Да и могло ли быть иначе, если девушка явилась на пляж в шерстяном купальнике… Да и в нем Кортни, кажется, побоялась замерзнуть, а потому запаслась еще и блузой с длинными рукавами.

Мало сказать, что поклонников подобный наряд шокировал, тем более что сестры Кардашьян никогда не славились своей скрытностью. Некоторые уж было решили, что на улице и правда холодно… Но тогда как же Ким не мерзнет рядом с ней в микробикини?

Так что наиболее правдивым все же кажется предположение поклонников, что старшая из сестер и правда решила кардинально сменить имидж, поменяв стиль на более… целомудренный.

Что же, возможно, перемены связаны и с тем, что Кортни в этом году исполнится 40 лет и она уже несколько лет как отошла от фотосессий в мокрых купальниках и веселых тусовок, которые так любит устраивать ее знаменитая сестра.

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