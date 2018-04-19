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Когда у кого в Ставрополе отключат горячую воду?
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Когда у кого в Ставрополе отключат горячую воду? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полный подомовой перечень с датами отключения предоставлен пресс-центром ставропольской «Теплосети».
АиФ Ставрополье: последние новости
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