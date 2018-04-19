Ещё
Никита Михалков жестко высказался о товарном виде женщин и секс-домогательствах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никита Михалков жестко высказался о товарном виде женщин и секс-домогательствах 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
На пресс-конференции перед открытием 40-го ММКФ президент фестиваля Никита Михалков заявил, что хотел вручить специальный приз скандальному продюсеру Харви Вайнштейну, но отказался от этой идеи из-за нашумевшей истории с секс-домогательствами. При этом Никита Сергеевич не остановился лишь на своем мнении о Харви — он высказался и насчет актрис, которые обвинили продюсера в неподобающем поведении.
«Все вместе выглядит как абсолютная порнография, — отметил Михалков. — Когда женщина, которая делала это, когда имела товарный вид, а потом, потеряв его, сказала, чтобы о ней вспомнили, это неправильно. Я считаю, что женщина должна быть женщиной, мужчина — мужчиной, а если она это не делает, то становится дурным мужчиной».
Напомним, похожие мысли высказывал и старший брат Никиты Сергеевича Андрей Кончаловский, который недоумевал, почему мужчинам теперь практически запрещено приставать к женщинам. Бывшая невестка Андрея Сергеевича Любовь Толкалина тоже считает, что те, кого домогаются, не должны считать себя жертвами — им должны быть только приятны такие знаки внимания.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Dmitry Golubovich, Anatoly Lomokhov, Boris Kavashkin, Zamir Usmanov, Photoagency Interpress, Ron Sachs, Erik Mcgregor / Global Look Press
Passion.ru: последние новости
Принц Уильям случайно рассекретил пол своего третьего ребенка Тестирует редакция: нужна ли на кухне посудомоечная машина «Лягушка заморская»: Глафира Тарханова резко прокомментировала свою внешность
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые скандальные фото знаменитостей3
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом25
«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами»45
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом156
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение