Никита Михалков жестко высказался о товарном виде женщин и секс-домогательствах

На пресс-конференции перед открытием 40-го ММКФ президент фестиваля Никита Михалков заявил, что хотел вручить специальный приз скандальному продюсеру Харви Вайнштейну , но отказался от этой идеи из-за нашумевшей истории с секс-домогательствами. При этом Никита Сергеевич не остановился лишь на своем мнении о Харви — он высказался и насчет актрис, которые обвинили продюсера в неподобающем поведении.

«Все вместе выглядит как абсолютная порнография, — отметил Михалков. — Когда женщина, которая делала это, когда имела товарный вид, а потом, потеряв его, сказала, чтобы о ней вспомнили, это неправильно. Я считаю, что женщина должна быть женщиной, мужчина — мужчиной, а если она это не делает, то становится дурным мужчиной».

Напомним, похожие мысли высказывал и старший брат Никиты Сергеевича Андрей Кончаловский , который недоумевал, почему мужчинам теперь практически запрещено приставать к женщинам. Бывшая невестка Андрея Сергеевича Любовь Толкалина тоже считает, что те, кого домогаются, не должны считать себя жертвами — им должны быть только приятны такие знаки внимания.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Dmitry Golubovich, Anatoly Lomokhov, Boris Kavashkin, Zamir Usmanov, Photoagency Interpress, Ron Sachs, Erik Mcgregor / Global Look Press