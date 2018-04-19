Что может свет: пять возможностей современных систем освещения

Современные светильники способны обмениваться данными, связывать устройства, места и людей, обеспечивать безопасность. Вот пять преимуществ современного света, которыми человечество пользуется уже сейчас.

Домашние лампы, которые поддерживают биоритмы

Современные домашние лампы могут влиять на наши биоритмы, улучшать настроение, способствовать релаксации и бодрости. Доказано: холодное освещение ускоряет производство кортизола (гормона стресса), а при теплом свете вырабатывается мелатонин (гормон сна). Philips Lighting создает LED-лампы SceneSwitch с двумя или тремя режимами освещения — теплым, холодным и нейтральным. Одним нажатием на выключатель комната может быть адаптирована для работы, учебы или отдыха. Яркий холодный свет помогает сфокусироваться, настроиться на рабочий лад, а теплое освещение подходит для вечера, когда хочется отдохнуть, почитать книгу.

Офисная система освещения, которая создает нужную среду

Светильники оснащаются датчиками движения, температуры и влажности, а благодаря технологии Power over Ethernet они подключены к IT инфраструктуре здания и вентиляционной и отопительной системам в офисе. Подключив специальное приложение на смартфоне и регулировать освещение и температуру. Каждый сотрудник в офисе создает вокруг себя атмосферу, которая нужна именно ему. При этом такие системы могут быть настроены так, чтобы в начале рабочего дня свет был ярче и прохладнее, чтобы повысить концентрацию внимания и продуктивность, а ближе к концу рабочего дня он «теплеет», намекая, что пора собираться домой. Cегодня свет даже может раздавать интернет благодаря технологиии LiFi (Light Fidelity).

Уличные светильники, которые отвечают за безопасность

Уличные светильники сейчас оснащаются модулями Wi-Fi, датчиками движения, реагирования на внешние шумы, погодные условия, и интегрируются в систему городской инфраструктуры. Умный свет способен обеспечивать безопасность. Например, получив сигнал о произошедшей неподалеку аварии или звуках выстрела, уличный светильник может сам передавать информацию в соответствующую городскую службу, и вскоре на место происшествия уже выезжает скорая помощь или сотрудники полиции. Такая система освещения уже успешно работает на улицах Лос-Анджелеса. В ближайшее время поумнеют и российские улицы: создается интегрированная система освещения на базе светильников Philips RoadFlair.

Говорящий свет

Современное освещение — средство навигации и коммуникации. Например, cветодиодные ковры Luminous Carpet, указывающие путь в многоэтажных офисах, аэропортах, торговых моллах. Стрелками или фразами, они подсказывают направление к выходу из здания, ближайшую кофе-зону или туалет. Система освещения с функцией LED навигации для торговых площадей еще и указывает дорогу к полкам с нужными продуктами, рассчитает оптимальный маршрут с учетом списка покупок, предлагает персональные скидки и указывает на полки с акциями.

Свет для полезных фруктов и овощей

Закрытые системы вертикального земледелия со светодиодным освещением позволяют выращивать овощи, фрукты и салатные культуры в любом климате и в условиях дефицита пространства, без применения пестицидов круглый год. Рост урожая обеспечивают специально подобранные световые сценарии. Самая большая теплица с LED-освещением Philips установлена в России в тепличных хозяйствах «Агро-Инвеста» в Калужской области.