Мария Погребняк показала, как выглядела до изнурительных диет

@mariapoga_Мария Погребняк показала, как выглядела до изнурительных диетМария Погребняк (29) решила доказать своим фолловерам, что красоту и упругое тело обеспечивают вовсе не пластические хирурги, а здоровое питание и регулярные физические нагрузки. Мама троих детей поделилась двумя фотографиями — современной и той, что была сделана тринадцать лет назад:

Между этими фотографиями разница в 13 лет!

На втором фото мне 17 лет! Я тогда считала, что питание это ерунда, можно есть все, что я хочу! И спорт не обязателен! Не могу даже на такую себя смотреть! Прям женщина!

А вот, на первом фото я уже Мама 3-х детей! Я поняла, что питание это 70% успеха и только 30% спорт!

Сейчас я очень довольна своей фигурой, я ее сделала такой, какой хотела и мечтала! Итог из всего этого: Если правильно питаться и чуть подключить спорт, то можно выглядеть после троих родов намного лучше, чем ДО.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 14 Апр 2018 в 12:54 PDT В комментариях далеко не все поклонники согласились с Марией. Многие считают, что в семнадцать лет, с более женственными формами, она выглядела привлекательней: «Вы огонь, красивая женская фигура. Сейчас не очень. Одни кости остались „В 17 лет была очень привлекательная внешность и фигура! Сейчас фигуру не могу назвать женственной, увы, при том, что Маша очень приятная молодая женщина“, „Вы слишком исхудали, во всем нужна мера!“, „Маша, являюсь Вашей поклонницей, но на фото в 17 вы кажетесь более привлекательной“.

Сама же Погребняк считает, что работу над стройной фигурой прекращать никогда нельзя. В преддверии пляжного сезона девушка полностью отказалась от сладкого, мучного и жирного.

А тем временем Мария Погребняк сама себе делает „уколы красоты“.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 11 Апр 2018 в 11:58 PDT Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 24 Мар 2018 в 1:43 PDT