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В новозеландских магазинах ввели тихий час
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В новозеландских магазинах ввели тихий час 

Вести.Ru 1 час назад
В новозеландском городе Мартон ввели «тихий час» в сети супермаркетов Countdown. Это сделано для того, чтобы люди, страдающие аутизмом, могли спокойно прийти за покупками. Во время тихого часа в магазинах приглушают свет, выключают музыку, а продавцов просят не шуметь, сообщает NZ Herald.
Такая акция проходит в сети магазинов каждую среду. Идею тихого часа предложила руководству магазина сотрудница Countdown Лара Хогг, чей ребенок страдает аутизмом.
По словам Хогг, для людей с расстройством аутистического спектра поход в магазин может стать серьезной проблемой. Аутистов пугают громкие звуки, яркий свет и большие скопления людей.
"Тихие часы" уже устраивают владельцы магазинов в Австралии и Британии. Ранее в Сети опубликовали ролик, в котором показано, как аутисты чувствуют себя в метро.
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