Виктория Бекхэм чуть не поцеловала Джеймса Кордена пока спасала мир в видео-пародии

44-летняя Виктория Бекхэм открыла поклонникам ещё один свой талант — актерский. Знаменитый дизайнер снялась в юмористическом ролике Джеймса Кордена , в котором попыталась спасти мир от тарнадо, вызванным баскетболистом Шакилом О’Нилом.

В видео можно увидеть, как Бекхэм, которая всегда выглядит на все сто, валяется на земле, пачкая одежду, выпивает пиво в пабе, управляет вертолетом и чуть не целует Кордена! Кажется, звезде пора в кино.

Кстати, совсем недавно, 17 апреля, бизнесвумен отметила свой день рождения. Этот день она провела вместе со своими детьми и поделилась фото в Инстаграм.

Джеймс Корден и Виктория Бекхэм в видео-пародии