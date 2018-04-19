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Виктория Бекхэм чуть не поцеловала Джеймса Кордена пока спасала мир в видео-пародии
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Виктория Бекхэм чуть не поцеловала Джеймса Кордена пока спасала мир в видео-пародии 

Журнал ОК! 1 час назад
44-летняя Виктория Бекхэм открыла поклонникам ещё один свой талант — актерский. Знаменитый дизайнер снялась в юмористическом ролике Джеймса Кордена, в котором попыталась спасти мир от тарнадо, вызванным баскетболистом Шакилом О’Нилом.
В видео можно увидеть, как Бекхэм, которая всегда выглядит на все сто, валяется на земле, пачкая одежду, выпивает пиво в пабе, управляет вертолетом и чуть не целует Кордена! Кажется, звезде пора в кино.
Кстати, совсем недавно, 17 апреля, бизнесвумен отметила свой день рождения. Этот день она провела вместе со своими детьми и поделилась фото в Инстаграм.
Джеймс Корден и Виктория Бекхэм в видео-пародии
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